Derksen onthult exorbitante salariseis van Dessers en spreekt afgrijzen uit

Woensdag, 1 juni 2022 om 23:59 • Jeroen van Poppel

Cyriel Dessers eiste van Feyenoord 'een salarispakket' van zes miljoen euro, zo onthult Johan Derksen in Vandaag Inside. De analist spreekt in de talkshow zijn afkeuring uit over het torenhoge loon dat Dessers in De Kuip wilde gaan opstrijken. "Hij zou vier miljoen euro aan transfersom kosten, maar met zijn salarispakket komt het voor Feyenoord op meer dan tien miljoen euro uit", weet Derksen. De Rotterdamse club nam woensdag officieel afscheid van de van Racing Genk gehuurde aanvaller, nadat contractonderhandelingen op niets uitliepen.

Derksen vermeldt niet welke contractduur Dessers aan het genoemde 'salarispakket' wilde koppelen. Daarmee is het exact geëiste jaarloon niet bekend, maar Derksen weet genoeg. "Dat houdt in: een salarispakket van zes miljoen euro... voor een speler die eigenlijk tot nog toe een wisselspeler geweest is. Hij wil nu wel overdreven cashen, hoor. Zes miljoen, voor een pinchhittertje..."

René van der Gijp denkt dat het voor alle partijen het best is dat Dessers niet terugkeert bij Feyenoord. "Dat is maar beter ook. Ja, natuurlijk!", aldus Van der Gijp, die de situatie van Dessers vergelijkt met een van zijn voorgangers in De Kuip. "Dat was 'een Nicolai Jörgensen' geworden. Die had toen ook dat ene fantastische jaar met dat kampioenschap." Feyenoord weigerde in januari 2018, een half jaar na de titel, een topaanbieding ter waarde van achttien miljoen euro afkomstig van Newcastle United en kreeg daar snel spijt van. "Na dat seizoen werd het drie jaar kwakkelen", weet Van der Gijp.

"Dessers had dit nooit meer overtroffen, dat wat hij nu gedaan heeft", verzekert de oud-rechtsbuiten. "Dat was hem niet gelukt." Dessers keert nu in principe terug bij Racing Genk, maar zal zeer waarschijnlijk een lucratieve buitenlandse transfer overhouden aan zijn topseizoen in Rotterdam. Dessers groeide met tien treffers uiteindelijk zelfs uit tot topscorer van de Conference League; ook in de Eredivisie was hij behoorlijk productief met 9 competitiedoelpunten in 27 wedstrijden, waarvan liefst 18 (!) invalbeurten (en in totaal 1.075 speelminuten).