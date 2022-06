Uitzinnige Argentijnse selectie eert en bejubelt Messi op prachtige wijze

Woensdag, 1 juni 2022

De Argentijnse selectie is na het binnenhalen van de geherintroduceerde Finalissima tegen Italië (3-0) uitzinnig van vreugde en Lionel Messi vormt daarin overduidelijk het middelpunt van de aandacht. De absolute sterspeler van de Zuid-Amerikanen speelde een briljante wedstrijd en wordt op uitbundige manier toegezongen door zijn ploeggenoten. Ook werd Messi, eveneens uitgeroepen tot Man of the Match, door de selectie op de schouders genomen.

Messi brak de wedstrijd, die gespeeld wordt tussen de winnaar van de Copa América en het Europees kampioenschap, met een individuele actie open. Giovanni Di Lorenzo stapte te gretig in op een aanname van de ster van Paris Saint-Germain, die hier vervolgens op handige wijze gebruik van maakte door knap weg te draaien. Daarna was de Argentijn niet meer bij te houden alvorens hij de bal panklaar terug legde op Lautaro Martinez: 0-1.

