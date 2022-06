Oekraïne elimineert Schotland in ijzersterk duel en zet grote stap naar WK

Woensdag, 1 juni 2022 om 22:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:42

Oekraïne heeft zich woensdagavond op een emotionele avond verzekerd van een plek in de finale van de WK-play-offs tegen Wales. De ploeg van bondscoach Oleksandr Petrakov kwam in de halve finale tegen Schotland ijzersterk voor de dag en boekte via doelpunten van Andriy Yarmolenko en Roman Yaremchuck een verdiende zege. Die kwam door aanhoudend geklungel van keeper Georgi Bushchan nog wel serieus in gevaar, maar verder dan een late tegentreffer van Callum McGregor kwamen de Schotten niet meer. In de absolute slotfase werd het nog 1-3 via Artem Dovbyk. De wedstrijd stond onder leiding van Danny Makkelie.

Het was de eerste keer sinds de Russische invasie dat het Oekraïense voetbalelftal officieel in actie kwam (wel speelde het drie oefenduels in mei). De kwalificatiewedstrijd op Hampden Park werd voorafgegaan door eerbetoon aan de slachtoffers van de invasie, waarbij de emoties bij de Oekraïense spelers logischerwijs hoog opliepen. Bij het zwaar getroffen land begonnen behalve de doelpuntenmakers ook verwachte namen als Ruslan Malinovsky en Oleksandr Zinchenko. De Schotten moesten het stellen zonder de geblesseerde Kieran Tierney, maar Andy Robertson, Scott McTominay en Billy Gilmour waren erbij.

Dat Oekraïne al meer dan een half jaar niet samenkwam was vanaf het startsignaal totaal niet terug te merken op het veld, waar Schotland achteruit werd gedrongen door de combinaties van de bezoekers. Aanvankelijk hield het thuisland zich nog staande, bijvoorbeeld omdat Viktor Tsygankov één-op-één met doelman Craig Gordon miste. De 39-jarige goalie redde na zeventien minuten ook op een compleet vrije inzet van Yarmolenko, die een kwartier later een stuk beter met zijn geboden kans omging. De rechteraanvaller werd gevonden door een heerlijke lange pass van Malinovsky en verraste Gordon met een sublieme stift: 0-1.

Oekraïne ging na rust verder waar het gebleven was en maakte binnen drie minuten zijn tweede van de avond. De centrumspits won in het drukke strafschopgebied het kopduel en haalde zo het optimale resultaat uit een voorzet van Oleksandr Karavaev: 0-2. Geen vuiltje aan de lucht dus voor Oekraïne, dat daarna echter de indruk begon te wekken al met de gedachten bij de finale te zitten. Georgi Bushchan, de doelman van Oekraïne, speelde bij diverse hachelijke situaties een negatieve hoofdrol. De goalie kwam steeds met de schrik vrij, bijvoorbeeld bij een vrije rebound van John McGinn. Elf minuten voor tijd draaide het geluk van Bushchan, die grabbelde op een inzet van McGregor: 1-2. Invaller Dovbyk verprutste twee enorme kansen op de beslissing, maar maakte het in de allerlaatste seconde op aangeven van uitblinker Zinchenko wél af: 1-3.