Noa Lang kan Alfred Schreuder wel schieten: ‘We hebben echt ruzie, man’

Woensdag, 1 juni 2022 om 21:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:59

Noa Lang doet een boekje open over zijn uiterst stroeve samenwerking met Alfred Schreuder. De 22-jarige sterspeler van Club Brugge voelde zich het afgelopen half jaar, waarin de naar Ajax vertrokken coach bij de Belgische topclub terechtkwam, uitermate slecht behandeld door zijn coach. "Ik had het niet verwacht. Ik was heel blij toen hij naar Club kwam. Maar al snel had ik het gevoel dat hij mij gebruikte om een voorbeeld te stellen", aldus de zeer openhartige Lang tegenover het Het Laatste Nieuws.

Lang zegt dat hij het niet verwacht had, omdat de vleugelaanvaller eerder een seizoen prima samenwerkte met Schreuder, die in het seizoen 2018/19 assistent-coach was van Erik ten Hag. Eenmaal aangekomen in Brugge kwam het echter tot een keiharde confrontatie. "Hij wilde een voorbeeld stellen door mij aan te pakken", vertelt Lang. "Terwijl ik niet meer de Noa van bij Ajax was. Ik had intussen een hele andere status. Dat heb ik hem ook gezegd. Je hoeft na een verkeerde bal op de training niet tegen me te schreeuwen. Dat heb ik niet nodig. Ik leg nu eenmaal risico in mijn spel. Daar moet je niet boos om worden."

"En vervolgens, als ik dan reageer, nóg iets zeggen. We hebben echt ruzie gehad, man. Veel bonje. Geen vriendelijke dingen naar elkaar geroepen." De druppel die de emmer deed overlopen was volgens de voormalig Ajacied op 5 maart tegen Seraing. Lang werd gewisseld en liep direct naar binnen. "Dat was de druppel. Van beide kanten."

Schreuder maakte de relatie er vervolgens niet beter op. "Een week later liet hij me van minuut 30 tot minuut 80 warmlopen. Toen was ik er helemaal klaar mee. Toen ik in maart naar het Nederlands elftal ging, had ik hem bijna een bericht gestuurd. Dat het beter was dat hij tot het einde van het seizoen niet meer tegen me zou praten." Bijna, niet helemaal dus. "Ja, nu kan ik erom lachen, maar ik werd echt gek."

Ondanks het enorme conflict haalden Lang en Schreuder gezamenlijk de Belgische landstitel binnen. Een gesprek met de mental coach van de aanvaller als mediator bracht uitkomst. "Hij (Schreuder, red.) zei dat hij mijn gedrag niet vond kunnen. En ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik niet meer de jongen van bij Ajax was, en niet de vrijheid voelde die ik gewend was. Dat gesprek heeft echt geholpen. Op het einde van het seizoen zei hij letterlijk: ‘Noa mag lopen waar hij wil.’ Toegegeven, ik heb het Schreuder moeilijk gemaakt. Maar hij mij ook. We hebben er beiden veel uit geleerd. Trouwens: voetbaltechnisch is Schreuder een hele goede trainer. Niets op aan te merken. Alleen zijn we als personen gebotst."

Lang aast op vertrek bij Club Brugge

Ondertussen wordt Lang, die vol inzet op een stap hogerop, meer en meer gelinkt aan AC Milan. "Ik kan niet ontkennen dat Milan zeker interesse heeft, maar het is niet zo dat ik een persoonlijk akkoord of zo met ze heb." Lang kent het standpunt van Club Brugge. "Club zal nu zo’n 30 miljoen euro willen, maar 25 vind ik al een mooi bedrag. Dan lever ik hen op anderhalf jaar tijd 19 miljoen euro winst op. Ik snap wel dat Club het liefst het recordbedrag wil breken (30 miljoen euro, red.), maar als ik mijn droomtransfer kan krijgen voor 25 miljoen, vind ik niet dat het bestuur me dat mag ontnemen. Want ik heb niets meer te leren in België, mijn statistieken spreken voor zich." Lang kwam dit seizoen tot 9 goals en 15 assists in 48 clubduels.