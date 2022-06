Lewandowski heeft het totaal niet in Nations League maar haalt opgelucht adem

Woensdag, 1 juni 2022 om 20:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:22

Polen is de Nations League woensdagavond op het nippertje begonnen met een zege. In het openingsduel tegen Wales leken de Polen na grote missers van met name de veelbesproken Robert Lewandowski op weg naar een verrassende nederlaag, maar late doelpunten van Jakub Kaminski en Karol Swiderski brachten de uiteindelijk verdiende zege alsnog binnen: 2-1. Polen en Wales zijn in Groep 4 van de Nations League ingedeeld bij België en Nederland, die elkaar vrijdag treffen.

Lewandowski staat bij het Poolse nationale elftal meestal toch al in het middelpunt van de aandacht, maar vergrootte dat effect maandag door hard uit te halen naar Bayern München. Nadat hij op de persconferentie had verteld dat 'zijn tijdperk-Bayern klaar is', wilde de sterspeler zich volledig focussen op het voetbal met Polen. Aan de zijde van Wales was de grote man afwezig: Gareth Bale schoot zijn land eerder dit jaar naar het WK, maar werd vanwege gebrekkige fitheid buiten de selectie gelaten tegen Polen.

De volle buit voor Polen! ?? Karol Swiderski werkt (vraag niet hoe..) binnen en bezorgt zijn land een driepunter in de poule met Nederland ????#ZiggoSport #NationsLeague #POLWAL pic.twitter.com/XvcnPKmhdc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 1, 2022

De beste kansen in de eerste helft waren duidelijk voor de thuisploeg, met een prachtige solo van Lewandowski als hoogtepunt. De aanvalsleider speelde zich met een hakje door de benen bij Matthew Smith heerlijk vrij, maar kon met zijn schot Danny Ward niet verschalken. In de 52ste minuut kwam Wales brutaal op voorsprong dankzij een treffer van Jonathan Williams. De middenvelder van Crystal Palace kreeg de bal net buiten de zestien aangespeeld, controleerde en schoot in alle rust de 0-1 tegen de touwen. Hierna was Polen meer en meer aan zet, maar Lewandowski had opnieuw het vizier niet op scherp bij een één-op-één moment. De spits werd overigens ook terug gevlagd, maar deed nog wel een serieuze doelpoging.

In minuut 72 was daar dan ook de terechte gelijkmaker. Jakub Kaminski kwam vanaf de linkerflank naar binnen, draaide weg bij Chris Gunter en krulde de bal tussen twee verdedigers door langs keeper Wayne Hennessey: 1-1. Vlak voor tijd trok Polen zelfs de overwinning over de streep. Karol Swiderski kroonde zich tot matchwinner. Na een schot van Lewandowski kreeg de aanvaller, die actief is voor PAOK, via een aantal tegenstanders de bal voor zijn voeten. Meerdere Welshmen op de lijn konden zijn intikker niet voorkomen: 2-1.