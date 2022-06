Frank Arnesen heeft grootse plannen met Arne Slot: ‘We zijn er mee bezig’

Woensdag, 1 juni 2022 om 20:03 • Jeroen van Poppel

Frank Arnesen wil Arne Slot vorstelijk belonen voor de revolutie die de trainer sinds een jaar op gang heeft gebracht bij Feyenoord. De technisch directeur is druk bezig om de gevierde coach langer aan De Kuip te binden, zo bevestigt hij aan het Algemeen Dagblad. Op dit moment ligt Slot tot medio 2024 vast, nadat Feyenoord in februari de optie in zijn contract lichtte voor een extra jaar.

Het verliezen van de finale van de Conference League tegen AS Roma (1-0) verandert voor Arnesen uiteraard niets aan het onvoorwaardelijke vertrouwen dat de Deen in de oefenmeester heeft. De technisch directeur wil er inhoudelijk niet op ingaan, maar kan wel zeggen: "Het klopt dat we daarmee bezig zijn." Slot behaalde in zijn debuutseizoen in Rotterdam een verdienstelijke derde plaats in de Eredivisie en maakte vooral grote indruk op de achterban met zijn aanvallende speelstijl.

Feyenoord hield Slot al uit handen van het lonkende Ajax, dat uiteindelijk voor Alfred Schreuder ging, maar Arnesen weet dat er nu ook vanuit het buitenland aan de coach getrokken wordt. Slot wordt zeer gewaardeerd om het omdraaien van de enigszins negatieve sfeer die in De Kuip hing na het vertrek van Dick Advocaat vorig jaar. Na het vertrek van Steven Berghuis waren de verwachtingen minimaal, maar Slot slaagde erin Feyenoord direct naar zijn eerste Europese finale in twintig jaar te leiden.

Slot gaat volgens het dagblad uit van het vertrek van Guus Til en Reiss Nelson, die werden gehuurd van respectievelijk Spartak Moskou en Arsenal. Cyriel Dessers pakte woensdag in ieder geval vast definitief zijn koffers. De gehuurde spits kon voor vier miljoen euro worden overgenomen van Racing Genk, maar Feyenoord kwam niet tot een akkoord over het salaris van Dessers. De Nigeriaans international kan in het buitenland vermoedelijk een veelvoud cashen.