Oranje O17 legt het in finale na heerlijke openingsgoal tóch af tegen Frankrijk

Woensdag, 1 juni 2022 om 19:49 • Jeroen van Poppel

Nederland Onder 17 is er niet in geslaagd voor de derde maal op rij de Europese titel binnen te slepen. In Israël waren de leeftijdsgenoten van Frankrijk in de EK-finale met 2-1 te sterk voor de ploeg van bondscoach Mischa Visser. Rechtsback Sael Kumbedi (Le Havre) was de grote man met twee goals, nadat Jaden Slory (Feyenoord) Oranje enigszins tegen de verhouding in op prachtige wijze op voorsprong had gezet na rust.

De openingsfase was duidelijk voor de Fransen. Vooral Mathys Tel, die in de Ligue 1 al zeven keer inviel voor Stade Rennes, was een ware plaaggeest voor de Nederlandse defensie. Al na vier minuten belandde een vrije trap van de gevaarlijke spits op de rechterpaal. Nog geen vijf minuten later raakte linksbuiten Tom Saettel na nonchalant balverlies van Bram Rovers (PSV) de andere paal. De hierop volgende aanval werd door de veelal opkomende rechtsback Sael Kumbedi in vrije positie huizenhoog over geschoten.

Halverwege de eerste helft ging de Franse storm liggen en kreeg Nederland wat meer controle over de wedstrijd. Toch zal bondscoach Mischa Visser niet tevreden zijn geweest over de vele slordige momenten van met name de verdedigers. Met name Dean Huijsen (Juventus) had het regelmatig lastig met de razendsnelle aanvallers van Frankrijk. Dit leverde hem in minuut 26 een gele kaart op na een verkeerd getimede tackle. Zelf was de ploeg geen enkele keer gevaarlijk.

Dat was na rust wel anders. Een heerlijke cross van Ajacied Silvano Vos viel net over de Franse linksback heen, waardoor Jaden Slory (Feyenoord) de bal knap met zijn borst kon controleren, om hem beheerst over doelman Lisandru Olmeta (AS Monaco) heen te tikken. 0-1. Lang kon Oranje niet van de voorsprong genieten. Waar keeper Tristan Kuijsten (AZ) eerder een aantal knappe reddingen verrichte, was een fraaie afstandspoging met links van Sael Kumbedi hem te machtig. 1-1. De rechtsback van tweededivisionist Le Havre tekende slechts twee minuten later al voor zijn tweede doelpunt van de avond. Een afstandsschot van Tel werd in eerste instantie gepareerd door Kuijsten, waarna Kumbedi de bal zo vrij als een vogel mocht binnenschieten. Van buitenspel was geen sprake. Zo stond Oranje na een uur spelen met 2-1 achter.

Een kwartier voor tijd was Slory dichtbij de gelijkmaker. Zijn poging werd echter op knappe wijze gestopt door Olmeta, die de bal alert uit de rechterbovenhoek wist te houden. Vlak voor tijd leek Nederland alsnog een penaltyserie af te dwingen na een prachtige duikkopbal van Huijsen, ware het niet dat de centrale verdediger buitenspel stond. Ook het slotoffensief waarin Huijsen als tweede spits fungeerde leidde niet tot een tweede doelpunt. Daarmee trokken de Fransen de wedstrijd vakkundig over de streep.