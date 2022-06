Manchester United neemt na 232 wedstrijden officieel afscheid

Woensdag, 1 juni 2022 om 18:38 • Laatste update: 19:20

Na het bericht dat Paul Pogba Manchester United gaat verlaten maken the Red Devils ook het transfervrije vertrek van Jesse Lingard wereldkundig. Het afscheid van het kind van de club hing al langere tijd in de lucht, ook nadat de broer van Lingard de club met de grond gelijk maakte in een vernietigende post op social media.

In de laatste thuiswedstrijd van United tegen Brentford (3-0 winst) kregen meerdere spelers met een aflopend contract hun laatste speelminuten op Old Trafford. Zo kwamen Nemanja Matic, Juan Mata en Edinson Cavani binnen de lijnen, maar Lingard niet. In een Instagram Story liet Louie Scott, Lingards broer, zijn onvrede blijken: “Twintig jaar bij de club, vier binnenlandse trofeeën, drie doelpunten in bekerfinales. Niet eens een vaarwel.”

Lingard kwam in 2000 binnen bij Manchester United. Tien jaar later tekende hij zijn eerste profcontract bij de club. In totaal kwam hij 232 keer in actie voor Manchester United waarin hij 35 keer scoorde. Lingard werd na zijn debuut onder van Gaal in 2014 maar liefst vijf keer uitgeleend. Zijn meest succesvolle periode in zijn loopbaan maakte Lingard vorig jaar mee, toen hij op huurbasis voor West Ham United uitkwam. In zestien competitiewedstrijden scoorde hij negen keer. Een terugkeer lijkt er vanwege de hoge salariseisen van Lingard niet in te zetten, meldden Engelse media eerder.

Ondanks zijn uitmuntende uitleenbeurt kreeg Lingard ook dit seizoen niet veel kansen in Manchester. Onder zowel Ole Gunnar Solksjaer als Ralf Rangnick bleef hij slechts een sporadische invaller. Hij speelde slecht 548 minuten in alle competities. Hierin was hij tweemaal trefzeker. “We wensen je al het beste voor de toekomst,” schrijft Manchester United op Twitter.