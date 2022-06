Woensdag, 1 Juni 2022

Ajax kijkt naast Wijndal naar back met CL-ervaring

Manchester United heeft naast N’Golo Kante ook interesse in ploeggenoot Mason Mount, die in beeld komt bij manager Erik ten Hag door het vertrek van Paul Pogba. De ex-speler van Vitesse heeft nog een contract voor twee seizoenen bij Chelsea. (The Sun)

Nu Sadio Mané in de nadrukkelijke belangstelling staat van Bayern München, is Martin Terrier bij Liverpool op de radar verschenen als mogelijke vervanger. Ook Tottenham Hotspur is geïnteresseerd in de Franse vleugelaanvaller, die een contract heeft tot 2025. (Daily Mirror)

Ajax wil Adrien Truffert als nieuwe linksback presenteren. De twintigjarige linksback van Stade Rennes, die in Frankrijk nog drie jaar vastligt, moet de vervanger van Nicolás Tagliafico worden in Amsterdam. (RMC Sport)

Brentford wil de rechtsbackpositie deze zomer versterken met Rasmus Kristensen. Daarnaast lonkt bij Leeds United een hernieuwde samenwerking met Jesse Marsch, die de voormalig Ajacied nog kent van hun gezamenlijke periode bij RB Salzburg. (The Sun)

Zowel Manchester United als Arsenal heeft Fabián Ruiz op de korrel. De Spaanse middenvelder kende een goed seizoen en staat nog een jaar onder contract bij Napoli, dat minimaal tachtig miljoen euro hoopt over te houden aan een eventuele transfer. (Foot Mercato)