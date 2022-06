Kijk hier live naar de finale van het EK Onder 17: Frankrijk - Nederland

Woensdag, 1 juni 2022 om 17:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:03

De opstellingen van Frankrijk en Nederland voor de finale van het EK Onder 17 zijn bekend. Er wordt om 18.00 uur afgetrapt in het Israëlische Netanya Stadium. De wedstrijd is live te zien op deze pagina dankzij een stream van NOS Sport op YouTube.

Als gebruikelijk maakt ook Silvano Vos onderdeel uit van de basisopstelling van bondscoach Mischa Visser. Voetbalzone sprak kort voorafgaand aan de finale met de zeventienjarige middenvelder van Ajax, die in vier van de vijf gespeelde wedstrijden aan de aftrap verscheen. Dat vijfde duel was het laatste groepsduel tegen Frankrijk (3-1 winst). In die wedstrijd kregen veel basisspelers rust, onder wie Vos. “We kunnen op basis van die wedstrijd niks zeggen over de finale. Finales zijn sowieso altijd anders. Zij zullen het ons moeilijk maken”, zei de Ajacied.

Opstelling Frankrijk Onder 17:

Olmeta; Kumbedi, Mawissa, Bitshiabu, Belocian; Atangana, Emery, Doué; Byar, Tel, Saettel.

Opstelling Nederland Onder 17:

Kuijsten; Rovers, Blokzijl, Huijsen, Breinburg; Vos, Misehouy, Milambo; Slory, Van Duiven, Babadi.

Oranje O17 staat in EK-finale: ‘Ik heb wel wat weg van Ryan Gravenberch’