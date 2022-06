FC Eindhoven-verdediger Vermeulen maakt droomtransfer naar Dortmund

Woensdag, 1 juni 2022 om 16:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:31

Valentino Vermeulen heeft een droomtransfer te pakken. De rechtsback van FC Eindhoven tekent een contract voor drie jaar bij Borussia Dortmund, dat hem transfervrij overneemt van de Keuken Kampioen Divisie-club. “Ik ben heel blij, het duurde even voordat ik het besefte, maar dat begint langzaam in te dalen”, zegt Vermeulen vol trots in gesprek met Voetbalzone.

Door Jordi Tomasowa

“Of je kunt zeggen dat dit een droomtransfer is? Zeker, zeker, dat kun je wel zeggen. Dit is echt heel mooi”, jubelt Vermeulen. De twintigjarige back doorliep al een medische keuring en reisde vrijdagochtend samen met zijn zaakwaarnemer Bilal Achenteh af naar Dortmund om zijn handtekening te zetten onder een verbintenis bij BVB. “Ik had het eerlijk gezegd nooit verwacht, maar toen ik hoorde van de interesse had ik gelijk de beslissing gemaakt om niet in Nederland te blijven en deze transfer te maken. Het Duitse voetbal trekt mij ook meer. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Het is een uitdaging en ik kijk er echt naar uit.”

‘De vergelijking met Kuijt heb ik zelf niet gemaakt, maar mijn ploeggenoten wel’

Voor Vermeulen was deze zomer het uitgelezen moment om een stap hogerop te zetten. De bij Willem II en FC Eindhoven opgeleide back groeide dit seizoen onder de hoede van trainer Rob Penders uit tot een onbetwiste basisspeler bij de verrassing van de Keuken Kampioen Divisie. “Ik heb na enkele moeilijke periodes in de afgelopen vijf jaar nu een goed seizoen gehad bij FC Eindhoven. Er zijn in de afgelopen jaren momenten geweest dat ik geen vertrouwen had etcetera. Het is mooi dat het seizoen zo is gelopen”, doelt Vermeulen op de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

De geboren Eindhovenaar heeft ook lovende woorden over voor zowel zijn trainer als zijn zaakwaarnemer “Penders heeft een hele belangrijke rol in mijn ontwikkeling gespeeld en deze transfer heb ik ook zeker te danken aan mijn zaakwaarnemer Bilal Achenteh. We hebben allebei ons dingetje gedaan. Hij zegt altijd: ‘Ik kan de deuren voor je openen, maar je moet je het zelf laten zien’.” Vermeulen is blij het met plan dat door Dortmund voor hem heeft uitgestippeld. “Ik teken voor drie jaar en ga mijn wedstrijden spelen in het tweede elftal, dat uitkomt in de 3. Liga en ga twee, drie keer per week meetrainen met het eerste van Dortmund. Mijn doel is om binnen twee jaar definitief aan te sluiten bij het eerste elftal. Ik krijg genoeg kansen om mezelf daar te laten zien.” Dat Vermeulen straks met spelers als Marco Reus, Jude Bellingham en Julian Brandt op het trainingsveld staat, doet hem weinig. “Daar houd ik me niet zo mee bezig, al is het natuurlijk wel mooi.”

Net als Vermeulen is ook zijn zaakwaarnemer Achenteh trots: “Het is een hele mooie transfer. Ik ben vooral blij voor Valentino, hij verdient het ook echt. Hij heeft net als de rest van FC Eindhoven een fantastisch seizoen gedraaid. Hij heeft deze transfer afgedwongen mede vanwege zijn topsportmentaliteit. Meestal trainen spelers één keer per dag en dan gaan ze naar huis en dan kruipen ze achter Playstation.” Achenteh spoorde Vermeulen aan om extra te trainen en ziet dat het harde werk uiteindelijk op termijn wordt beloond. “Als je ziet hoeveel extra trainingsuren Valentino in zichzelf heeft gestoken in het afgelopen jaar…Hij heeft een extreme drive om te slagen, waardoor hij drie, vier keer per week één of twee uur extra op het veld bleef om zich te richten op zijn ontwikkelpunten. Dat heeft er voor gezorgd dat hij een top seizoen heeft gedraaid en deze schitterende transfer heeft afgedwongen.”

Achenteh stelt dat er sprake is van een mooie samenwerking. “Het was mijn taak om hem in beeld te brengen, want de Keuken Kampioen Divisie is normaliter geen competitie waar zij hun scoutingswerkzaamheden verrichten. Aan de hand van zijn data zijn ze overtuigd geraakt om hem ook tijdens livewedstrijden te analyseren. “Ik heb altijd tegen hem gezegd: Van mij als zaakwaarnemer mag je verwachten dat ik deuren voor je open en dat je in beeld bent, maar uiteindelijk is hij wel degene die kwaliteit moet laten zien op het veld en dat heeft hij gedaan. Er was veel interesse in hem: Duitse clubs, Belgische clubs en hij kon ook naar de Eredivisie. De beelden spreken voor zich”, zegt Achenteh. Die jongen gaat volop in de strijd, loopt altijd voorop, ook in de omschakeling bij het meeverdedigen. Er zit een goede kop op en hij wil het maximale uit zijn carrière halen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel van hem gaan horen in de toekomst.”

Valentino Vermeulen tekende afgelopen weekend in het bijzijn van zijn zaakwaarnemer Bilal Achenteh een driejarig contract bij Borussia Dortmund.