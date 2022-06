Bellingham: ‘Ze nemen te weinig verantwoording in de strijd tegen racisme’

Woensdag, 1 juni 2022 om 16:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:06

Jude Bellingham is nogal pessimistisch gestemd over de bestrijding van racisme, zo blijkt uit een uitgebreid interview met CNN. De aanvallende middenvelder (18) van Borussia Dortmund komt met name op de sociale media nog bijna dagelijks racistische berichten tegen. Bellingham is van mening dat de machthebbers te weinig doen in de aanpak van het racisme in de sportwereld.

Bellingham komt na bijna elke wedstrijd van Dortmund wel racistisch getinte berichten tegen in de inbox van zijn Instagram-profiel. "De eerste paar keer deelde ik het op mijn Instagram Stories en kreeg ik veel positieve reacties van mensen die me steunden. Wat je beroep ook is, niemand verdient het om racistische opmerkingen te krijgen." De jonge middenvelder verwijst daarmee naar zijn post op Instagram in maart 2021, toen de Engelsman meerdere racistische berichten ontving nadat hij tegen 1. FC Köln (2-2) een strafschop had veroorzaakt.

Borussia Dortmund and England star Jude Bellingham has reached the conclusion that racism in the game will never go away and has questioned if authorities have the desire to tackle the issue https://t.co/FQiLHPNGuz pic.twitter.com/GpErmK0PvS — CNN International (@cnni) May 31, 2022

De Engelse middenvelder kreeg destijds alle steun van de leiding van Dortmund, wat Bellingham erg kon waarderen. "Ik ontving natuurlijk ook berichten van mijn ploeggenoten en familieleden, maar niets van de Duitse en Engelse voetbalbond. In mijn hoofd vergelijk ik het altijd met de reactie op mijn uitspraken in december, toen ze heel snel contact opnamen en mij een boete gaven. En ze maakten er ook nog eens een groot drama van in media." Bellingham doelt daarmee op zijn bewering dat arbiter Felix Zwayer vroeger 'een wedstrijd heeft gemanipuleerd'. Hij kwam met de uitspraak na een 2-3 nederlaag tegen Bayern München. Het leverde Bellingham een boete op van 40.000 euro. De Dortmund-speler zegt te hebben geleerd van het veelbesproken incident.

"Ik weet nu wat ik wel en niet kan zeggen en weet dat ik mijn emoties op sommige momenten beter moet beheersen", aldus de zelfkritische Bellingham. "Maar als je daar meer aandacht aan gaat besteden. Misschien staan we er alleen voor en kan het de voetbalbonden niet schelen, en is het aan ons om deze boodschap uit te dragen." De Engelsman in Duitse dienst kijkt ondanks zijn inspanningen om racisme uit te bannen niet al te positief naar de toekomst. "Racisme voelt als iets dat nooit zal verdwijnen. In mijn optiek nemen de machthebbers namelijk te weinig verantwoordelijkheid in die strijd."

Bellingham: ‘Wat verwacht je van iemand die bekend is van matchfixing?’

De middenvelder haalde in december keihard uit naar arbiter Felix Zwayer, die daar mentale klachten aan overhield. Lees artikel

Bellingham is naast de steun van Dortmund ook blij met de hulp van bondscoach Gareth Southgate, die het onderwerp racisme telkens ter sprake brengt bij de Engelse nationale ploeg. De middenvelder is lovend over de manier waarop Southgate omging met het racisme richting Bukayo Saka, Jadon Sancho en Marcus Rashford na hun gemiste strafschoppen in de EK-finale van vorig jaar. "In de gezamenlijke evaluatie sprak hij uitgebreid over die gebeurtenissen. Hij benoemt het ook altijd in gesprekken, als zwarte speler ben je daar heel dankbaar voor. Racisme zou niet moeten plaatsvinden, dat zal ik blijven herhalen. Maar het is aan de andere kant goed om de steun te voelen", aldus Bellingham.