Ook laatste poging haalt niets uit: Dessers vertrekt bij Feyenoord

Woensdag, 1 juni 2022 om 15:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:32

Cyriel Dessers is volgend seizoen niet in het shirt van Feyenoord te bewonderen. Voetbal International meldt woensdag dat een laatste poging om de Belgische aanvaller te behouden is mislukt. Het salaris van Dessers bleek een breekpunt te zijn in de onderhandelingen tussen alle betrokken partijen, met daarbij ook de tijdsdruk om een akkoord te bereiken als belangrijke factor. De gehuurde spits keert in principe terug bij KRC Genk, waar zijn contract doorloopt tot medio 2024.

Feyenoord had bij de huurovereenkomst van Dessers een optie tot koop bedongen en de Rotterdammers waren bereid om te voldoen aan de vraagprijs van vier miljoen euro. Het jaarsalaris van de aanvaller blijkt echter een struikelblok te zijn, waardoor de samenwerking tussen club en speler na een seizoen wordt verbroken. RTV Rijnmond wist dinsdag al te melden dat ingewijden de verwachting hadden dat er voor de deadline van woensdagavond 1 juni geen akkoord zou worden bereikt. Een dag later blijkt dus dat de gesprekken definitief op niets zijn uitgelopen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

RTV Rijnmond: Feyenoord en Dessers bereiken geen akkoord; spits vertrekt

Het werd dinsdag al bekend dat de spits op weg was naar de uitgang bij Feyenoord. Lees artikel

Technisch directeur Frank Arnesen liet aan het Algemeen Dagblad al weten dat het moeilijk zou worden om voor het verstrekken van de deadline tot een akkoord te komen met Dessers en diens management. De nieuwbakken international van Nigeria staat nu voor een terugkeer bij Genk. Technisch directeur Dimitri De Condé liet in april nog weten dat Dessers van harte welkom is na zijn verhuurperiode bij Feyenoord. De 'td' benadrukt tegenover Het Laatste Nieuws wel dat de spits leidend is in zijn plannen voor komend seizoen, ondanks de doorlopende verbintenis.

Dessers (27) kwam begin dit seizoen binnen in Rotterdam om de concurrentiestrijd met Bryan Linssen aan te gaan in de spits. Eerst moest Dessers genoegen nemen met een rol op het tweede plan, maar door tal van cruciale goals was het uiteindelijk toch Linssen die moest wijken. Dessers groeide met tien treffers uiteindelijk zelfs uit tot topscorer van de Conference League; ook in de Eredivisie was hij flink productief met 9 competitiedoelpunten in 27 wedstrijden, waarvan liefst 18 (!) invalbeurten (en in totaal 1.075 speelminuten).