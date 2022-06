Spel is op de wagen: United en Barcelona starten gesprekken over Frenkie

Woensdag, 1 juni 2022 om 12:46 • Mart Oude Nijeweeme

Manchester United is de gesprekken gestart met Barcelona over een transfer van Frenkie de Jong, melden Fabrizio Romano. De middenvelder moet naar verluidt zo'n 85 miljoen euro kosten. De Jong, die bij Barça nog een contract heeft tot medio 2026, gaf onlangs aan graag in Catalonië te willen blijven. Volgens Britse media bereid ook Arsenal een bod voor op de middenvelder van het Nederlands elftal.

Na weken van discrete pogingen en timide benaderingen tussen agenten en tussenpersonen, zou Manchester United nu hebben besloten rechtstreeks de stap te zetten naar Barcelona om over de contractsituatie van De Jong te spreken. Een officieel bod ligt er nog niet. Clubs die geïnteresseerd zijn in de middenvelder moeten denken aan een startbedrag van rond de 85 miljoen euro. The Athletic meldde afgelopen zaterdag nog dat Erik ten Hag De Jong tot nummer één doelwit had gebombardeerd bij zijn nieuwe club, nadat geruchten over verregaande interesse al weken de kop opstaken.

Volgens journalist en Barça-watcher Gerard Romero zou Barcelona niet onwelwillend tegenover een vertrek van De Jong staan, vanwege de enorme stempel die hij op het salarishuis drukt. Bij zijn komst van Ajax kwam de geboren Gorinchemmer een jaarlijks bedrag van twaalf miljoen euro netto overeen met de club. Een verlaging daarvan is - naar het woord van Romero - de enige manier voor De Jong om bij de Catalanen te kunnen blijven. Zelf staat De Jong niet te springen om een vertrek. "Het liefst blijf ik gewoon bij Barcelona", zei hij vorige week in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Jong wil graag Champions League-voetbal spelen, iets dat door de tweede plaats van afgelopen seizoen mogelijk is bij Barcelona. Manchester United speelt door de teleurstellende zesde plek na de zomerstop niet in het miljardenbal, maar in de Europa League. Wel kan hij bij United herenigd worden met Ten Hag, de trainer die aan de basis stond van zijn doorbraak bij Ajax. Ten Hag ziet De Jong dan ook graag naar Old Trafford komen. Stadgenoot Manchester City is volgens bronnen bij de club niet meer in de markt voor de Barcelona-speler.

United staat op het punt om deze zomer Paul Pogba en Nemanja Matic te verliezen, waardoor er gaten moeten worden opgevuld op het middenveld. Scott McTominay en Fred lieten afgelopen seizoen zien vaak een goede combinatie te zijn, maar een gebrek aan kracht speelde het elftal van Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick vaak parten. Volgens the Mirror is United niet de enige gegadigde voor De Jong. Ook Arsenal zou een bod voorbereiden op de Oranje-international. Mike Arteta sprak al eerder zijn waardering uit voor de spelmaker van Barcelona.