Inter en Lukaku mondeling akkoord over terugkeer: woord is aan Chelsea

Woensdag, 1 juni 2022 om 12:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:30

Alles lijkt erop te wijzen dat Romelu Lukaku volgend seizoen weer in het shirt van Internazionale te bewonderen is. La Gazzetta dello Sport meldt woensdag dat de Milanese club mondeling akkoord is met de spits over een tijdelijke terugkeer. Inter moet er alleen nog uit zien te komen met Chelsea, dat Lukaku vorig jaar voor 115 miljoen inlijfde. De Belg wist op Stamford Bridge nooit te aarden en liet zich meermaals publiekelijk uit over de mismatch.

Fabrizio Romano wist dinsdag al te melden dat Inter en het management van Lukaku later op de dag om de tafel zouden gaan met elkaar. De transferexpert plaatste meteen de kanttekening dat van een definitieve deal nog lang geen sprake was. Zo was er met Chelsea nog niet gesproken over een transfersom. Bovendien maakt de grote transfersom die Chelsea betaalde om Lukaku over te nemen van Inter een terugkeer van de Belgische spits niet makkelijk. Chelsea betaalde afgelopen zomer 115 miljoen euro aan de Italiaanse topclub.

Om het iets draaglijker te maken zinspeelt Inter dan ook op een huurdeal. Indien Chelsea voor 30 juni akkoord geeft op een tijdelijk vertrek, profiteert Inter van een speciale wet en bedraagt het brutosalaris van Lukaku elf miljoen euro in plaats van vijftien miljoen euro. Lukaku moet naar verluidt 7,5 miljoen euro per jaar gaan verdienen, liefst vijf miljoen minder dan hij bij Chelsea opstreek. De Belg beschikte in Londen over een bruto weeksalaris van 380.000 euro. Voor de nieuwe eigenaren van Chelsea betekent een mogelijk vertrek van Lukaku een flinke opsteker voor de financiële huishouding.

Lukaku gold als een van Europa's belangrijkste schutters in het seizoen 2020/21, toen hij met Inter de Italiaanse landstitel veroverde. De aanvalsleider maakte er nooit een geheim van graag te willen terugkeren in Milaan. In een interview met Sky Sports vertelde hij spijt te hebben van zijn vertrek bij Inter. Thomas Tuchel slaagde er niet in de aanvaller in zijn kracht te zetten. Engelse media verwachten dat de Duitser vrede heeft met een vertrek van zijn pupil, mits hij er een doelpuntenmaker voor in de plaats krijgt. Chelsea is niet bereid om vele miljoenen af te schrijven.