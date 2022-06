Hazard wijst favoriet aan voor Ballon d'Or: 'Hij gaat winnen, 99 procent'

Woensdag, 1 juni 2022 om 11:05 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 11:22

Als het aan Eden Hazard ligt wint Karim Benzema de Ballon d’Or. De international van België deelt ook complimenten uit aan onder meer Sadio Mané en landgenoot Thibaut Courtois, maar heeft geen twijfel over wie de beste speler van het afgelopen seizoen is geweest. “Het wordt Karim Benzema, hij verdient het”, aldus Hazard, die op de persconferentie in aanloop naar het treffen met het Nederlands elftal ook nog ingaat op zijn eigen prestaties bij Real Madrid.

Real Madrid won afgelopen zaterdag de Champions League door Liverpool in de finale dankzij een doelpunt van Vinícius Júnior met 1-0 te verslaan. De kans bestaat dan ook dat een speler van Real de Ballon d’Or wint. De verkiezing heeft dit jaar een nieuwe opzet. “Dit is een kans om een nieuw elan te geven. Met een duidelijker concept”, zo zei Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football, begin maart. De meest ingrijpende verandering is dat de Ballon d'Or nu zal worden uitgereikt op basis van een seizoen en niet langer een kalenderjaar. In september of oktober zal de volgende winnaar dus worden gekozen op basis van het seizoen 2021/22.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Hazard is het duidelijk wie de winnaar wordt. “Het wordt Karim Benzema, denk ik. Je hebt ook nog Mané, Kevin De Bruyne en Vinícius, veel goede spelers die een geweldig seizoen hebben gehad, maar als we alles in ogenschouw nemen wint Karim het voor 99 procent. Ik hoop in ieder geval op hem, want hij verdient het.” Ook Courtois wordt veelvuldig genoemd als kandidaat voor het winnen van de prestigieuze prijs. Hazard ziet zijn landgenoot echter niet met de prijs aan de haal gaan. “Ik denk niet dat Thibaut zal winnen, maar eerder dat hij in de top vijf zal staan, in het slechtste geval de top tien. Als hij net zo goed had gepresteerd in de kwartfinales en halve finales als hij deed in de finale dan zou hij hebben gewonnen, maar we zagen hem daarin minder omdat hij in de vorige rondes minder werk had.”

Hazard gaat verder in op zijn eigen prestaties bij de Koninklijke, waar hij zijn absolute topvorm nog niet heeft kunnen laten zien. “Het gaat al drie jaar niet goed. Ik ben een beetje verdrietig, teleurgesteld. Ik heb nog steeds het geluk dat ik bij een club zit waar ik kan winnen, zoals deze week. Er zijn veel slechte dingen op persoonlijk vlak. Maar niet alles. Ik heb ook geweldige mensen ontmoet, speelde met geweldige spelers, ook al duurde het niet lang." Hazard kampte de afgelopen jaren met veel blessureleed. Indien dit niet snel verbetert zou dat het einde van zijn interlandloopbaan betekenen. “Ik heb het met mijn familie besproken. Als ik de komende vier maanden nieuwe blessures heb, stop ik na het WK met de selectie. Op dit moment weet ik het niet.”

Hazard kijkt met een positieve blik vooruit op de toekomst bij Real. “Ik heb hier nog twee jaar te gaan. Aan alle voorwaarden lijkt te zijn voldaan om mijn spel weer te kunnen spelen. Ik wilde nooit weggaan. Ik weet nu al dat ik veel kan brengen als ik erin slaag om mijn niveau te vinden. Ik was niet in de beste positie om me volledig uit te drukken op het veld. De club weet het. ik heb ze twee jaar lang verteld dat ik last had van de plaat op mijn enkel. Er was bezorgdheid over de revalidatie. We moeten gewoon hopen dat ik speelminuten ga krijgen en dat ik terug zal keren naar de speler die ik was. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog goede jaren voor me heb. Ik moet gewoon mijn vertrouwen op het veld terugkrijgen”, besluit de 31-jarige aanvaller strijdvaardig.