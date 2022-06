Kuijt wil meteen toeslaan bij Feyenoord en richt pijlen op oude bekende

Woensdag, 1 juni 2022 om 10:28 • Laatste update: 10:29

Achraf El Bouchataoui moet de eerste aanwinst worden van Dirk Kuijt bij ADO Den Haag. Volgens 1908 wil ADO, de club die Kuijt donderdag gaat presenteren als nieuwe hoofdtrainer, profiteren van zijn transfervrije status. El Bouchataoui zit in de laatste maand van zijn contract bij Feyenoord. De twee kennen elkaar uit hun gezamenlijke tijd bij Feyenoord Onder 19, waar de Katwijker twee jaar de leiding had. Naast ADO hopen ook andere clubs op de handtekening van de middenvelder.

El Bouchataoui speelde zijn gehele carrière in de jeugd van Feyenoord. Afgelopen seizoen werd hij door de Rotterdammers uitgeleend aan RKC Waalwijk, waar hij tot dertien wedstrijden in de Eredivisie kwam. Daarin wist hij het net niet te vinden. Eerder werd hij uitgeleend aan FC Dordrecht, waar hij acht optredens noteerde en zeven keer aan de aftrap verscheen. El Bouchataoui fungeert als centrale middenvelder die zowel in de rol van aanvallende als verdedigende middenvelder kan spelen.

Niet alleen ADO is in de markt voor El Bouchataoui. Ook het Belgische Deinze heeft interesse in het jeugdproduct van Feyenoord. De club op het tweede niveau in België werd dit seizoen vierde in de competitie en liep om die reden promotie naar de hoogste divisie mis. De door Feyenoord opgeleide El Bouchataoui speelde voorlopig vijf officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, allemaal in het seizoen 2020/21. Op basis van de voorbije jaren werd al duidelijk dat El Bouchataoui niet in de plannen van Arne Slot voorkomt.

Maandag maakte Omroep West bekend dat Kuijt de nieuwe hoofdtrainer wordt in Den Haag. De voormalig aanvaller wordt donderdag gepresenteerd in het Cars Jeans Stadion en begint aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Hij begon zijn trainersloopbaan in de jeugd van Feyenoord, waar hij op verschillende plekken meeliep. De club besloot in februari 2021 om zijn contract te laten ontbinden, wat toenmalig directeur Martin van Geel op kritiek van Kuijt kwam te staan.