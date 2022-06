Lang: ‘België gaat mij missen, ik heb het Belgisch voetbal heet gemaakt’

Woensdag, 1 juni 2022 om 09:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:22

Noa Lang heeft nog eenmaal van zich doen spreken in België als speler van Club Brugge. De aanvaller verlaat de Belgische kampioen deze zomer voor een nieuw avontuur. In een afscheidsinterview in Het Laatste Nieuws neemt hij geen blad voor de mond en spreekt hij zich onder meer uit over zijn maniertjes en gebaartjes. Lang is van mening dat hij een duidelijke stempel heeft gedrukt op het spel van Brugge en de Belgische competitie in zijn algemeenheid.

Ondanks een doorlopend contract trekt Lang de deur van het Jan Breydel Stadion deze zomer achter zich dicht. De aanvaller is volgens Italiaanse media nagenoeg rond met AC Milan, dat reeds een mondeling akkoord bereikte met het management van de flankspeler. Over zijn tijd bij Brugge is Lang duidelijk. "Ik heb het Belgisch voetbal heet gemaakt. Zo denk ik oprecht. Kinderen van zes à zeven jaar kennen Club Brugge nu. In Nederland kijkt men ineens naar jullie competitie. Dat was voor ik bij Club speelde niet zo", aldus de buitenspeler. "Geloof mij nou maar: België gaat mij missen als ik weg ben. Ik heb jullie voetbal kleur gegeven."

Lang sloot het seizoen af met 9 treffers en 15 assists in 48 duels in alle competities namens Brugge. Momenteel bereidt hij zich met het Nederlands elftal voor op de Nations League-wedstrijden tegen België, Polen en Wales. "Volgend seizoen gaan jullie bidden dat er een Noa Lang rondloopt in België, die dan ook nog eens zo goed kan voetballen", vervolgt Lang. "Alleen.... die ga je bijna niet vinden. Nee, serieus, met Nusa staat mijn opvolger eigenlijk al klaar. Ik zeg soms tegen hem voor de grap: 'Jij bent de enige die na mij nummer 10 mag dragen.' Want ik weet niet of anderen dat gaan aankunnen. Ze hebben grote schoenen te vullen."

Het is niet uitgesloten dat Lang aanstaande vrijdag speelminuten krijgt in de uitwedstrijd tegen België. Het duel in het uitverkochte Heizel Stadion in Brussel wordt een bijzonder onderonsje met een aantal ploeggenoten. Lang maakt zich geen moment druk om wat de zuiderburen na twee seizoenen van hem vinden. "Ik ben een entertainer. Mensen komen naar het stadion voor jongens als ik. En die vinger op mijn mond is een beetje mijn kenmerk geworden. Omdat ik weet hoeveel dat met mensen doet. Ik geniet bovendien wel van die sensatie."

Het moet blijken of Lang na de zomer in het shirt van Milan te bewonderen is. Zelf zegt hij naar een 'hele mooie, grote club' te willen. "Een die Champions League speelt en de top aantikt. Ik ben 22 en heb alle tijd. Naar Real Madrid hoef ik niet meteen te gaan, die stap is ontiegelijk groot. Ik wil eerst elders goed presteren om dan als een grote jongen bij de absolute wereldtop te tekenen. Daar ga ik geraken, daar ben ik van overtuigd. Ik kan niet ontkennen dat Milan interesse heeft. Club zal mikken op dertig miljoen, ik vind 25 al een mooi bedrag. Negentien miljoen euro winst in anderhalf jaar tijd. Een droomtransfer mogen ze me niet ontnemen, want in België heb ik niets meer te leren. Mijn statistieken spreken voor zich."