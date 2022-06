Depay ziet duidelijke klik bij Oranje: ‘Ook al heeft hij weinig minuten gemaakt

Woensdag, 1 juni 2022

Memphis Depay is blij met Steven Bergwijn als teamgenoot bij het Nederlands elftal. De aanvaller van Barcelona speelt de komende weken met Oranje vier wedstrijden in het kader van de Nations League en blikt in gesprek met De Telegraaf vooruit op het spelen in het systeem van Van Gaal, waarin er gebruik wordt gemaakt van twee spitsen. Depay is lovend over de kwaliteiten van Bergwijn, maar is ook nieuwsgierig naar het samenspelen met Vincent Janssen.

Het Nederlands elftal speelt komende vrijdag de eerste wedstrijd in de Nations League tegen België. Hoe de voorhoede er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk, al vindt Depay het niet erg om Bergwijn aan zijn zijde te hebben staan in het veld. "Het klikt heel goed. Ondanks dat hij weinig minuten heeft gemaakt, is hij de laatste paar keer van grote waarde geweest. En daarvoor onder Koeman heeft hij ook al laten zien dat hij gevaarlijk kan zijn. Ik ben heel blij met hem. Steven is balvast, snel, bewegelijk, sterk in de één-tegen-één en begint nu ook te scoren. Dat hebben we erbij nodig”, zo is Depay lyrisch over de aanvaller van Tottenham Hotspur.

Waar Depay naar eigen zeggen een goeie klik heeft met Bergwijn, is dat met Janssen nog even afwachten. “Met twee spitsen is het wel belangrijk dat je naar elkaar kijkt. Wie er in de bal komt en wie er diepgaat. Dat is een kwestie van aanvoelen. Ik heb met hem gespeeld vanaf de Onder 15 en ook nog in Oranje onder Dick Advocaat en Danny Blind. Hij is een spits die balvast is en niet veel diep gaat. Dan zou het logisch zijn als ik om hem heen ga spelen", aldus Depay, die daarnaast aangeeft blij te zijn voor Janssen. “Het is leuk voor hem, dat hij is opgeroepen en dat hij de kans krijgt om zichzelf te laten zien.”

Janssen zal overigens niet in actie komen in de eerste interlandwedstrijd tegen België. De 27-jarige spits treedt op 5 juni in het huwelijksbootje. “Ik vind dat hij mag trouwen. Ik vind ook dat hij de huwelijksnacht mag doorbrengen met zijn nieuwe vrouw. Daarna moet hij op 7 juni naar ons komen”, zo liet Van Gaal maandag tijdens de persconferentie weten, die ook uitleg gaf over de beslissing om Janssen te selecteren. "Alleen deze periode en in september hebben we nog de kans nieuwe spelers aan het werk te zien. Daarom kies ik nu voor Bruno Martins Indi, Jerdy Schouten en Vincent Janssen. Dat zijn interessante spelers die ik graag van dichtbij wil meemaken tijdens een trainingskamp, hoewel ik sommigen natuurlijk al ken."