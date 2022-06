Ontsnappingsclausule maakt van Götze ook in Italië interessante prooi

Woensdag, 1 juni 2022 om 07:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:23

Het lijkt steeds aannemelijker dat Mario Götze na de zomer niet meer in het shirt van PSV te bewonderen is. De interesse in de Duitser neemt toe naarmate het transfergeweld op gang komt. Nadat eerder Roger Schmidt al aangaf de middenvelder graag naar Benfica te halen, lijkt nu ook AC Milan serieus in de markt. Volgens Sport1 is de Italiaanse landskampioen in gesprek met de zaakwaarnemer van Götze om een zomerse transfer te realiseren.

De toekomst van Götze bij PSV is al enige tijd onzeker. De middenvelder heeft nog een doorlopend contract tot medio 2024, maar heeft een vertrekclausule in zijn contract staan van vier à vijf miljoen euro. Met dat gegeven is hij een goedkope prooi voor kapitaalkrachtige clubs. Het Benfica van Schmidt liet eerder al doorschemeren geïnteresseerd te zijn in de wereldkampioen en daar komt nu de interesse van Milan bij. De Duitse journalist Patrick Berger weet dat er onlangs een afspraak is geweest tussen i Rossoneri en het management van Götze.

De Duitser wordt in Milaan gezien als ervaren versterking voor de aanval, daar in Italië wordt gesteld dat Brahim Diaz met zichzelf worstelde als spelmaker afgelopen seizoen. De hoop van PSV is echter gevestigd op het feit dat Milan er doorgaans geen voorstander van is om spelers op leeftijd aan te trekken. De club heeft als filosofie om jonge talentvolle spelers binnen te halen en door te laten ontwikkelen als onderdeel van een toekomstproject. Götze wordt vrijdag dertig en valt om die reden niet binnen de filosofie.

Bij PSV is men overigens nog niet op de hoogte van de vertrekwens van Götze. "Bij ons heeft geen enkele speler aangegeven weg te willen. Mario ook niet", vertelde technisch directeur John de Jong onlangs tegen Voetbal International. "Dat geeft een goed gevoel. We zijn ook een mooie club, hè. Het is niet uitgesloten dat hij gewoon blijft. Ik heb met Roger niet besproken of hij spelers mee wil nemen. Als hij een grote zak geld meebrengt, is er te praten, haha…"