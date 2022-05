Feyenoord draait 180 graden en gaat over tot verkoop; ‘diverse clubs concreet'

Woensdag, 1 juni 2022 om 00:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:06

De geplande huurdeal van Róbert Bozeník lijkt af te ketsen. Half mei maakte Feyenoord Transfermarkt bekend dat de spits dicht bij een tijdelijke overstap naar Slavia Praag was, maar die deal lijkt plotseling van de baan. Het doorgaans betrouwbare medium laat via Twitter weten dat het verkopen van Bozeník plotseling de meeste serieuze optie lijkt voor Feyenoord.

Volgens Feyenoord Transfermarkt is de koerswijziging ingezet door de spits zelf, daar hij zou wensen dat Feyenoord nog een transfersom overhoudt aan een deal. Bozeník beschikt nog over een doorlopende verbintenis tot medio 2024 in De Kuip. Volgens de berichtgeving concretiseren diverse clubs nu de belangstelling voor de 22-voudig Slowaaks international. Het is vooralsnog niet bekend welke clubs precies geïnteresseerd zijn in de diensten van Bozenínk.

Deal op losse schroeven: Spits wil dat #Feyenoord wat aan hem verdient. Geen uitleenbeurt aan Slavia, maar directe verkoop lonkt. Andere clubs worden nu ook concreet. — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) May 31, 2022

Halverwege de maand mei leek het zo goed als zeker dat Slavia Praag de spits op huurbasis over zou nemen van Feyenoord, en daarbij zou een koopoptie in het contract opgenomen worden. Nu lijkt die overeenkomst dus op losse schroeven te staan. Bozeník was afgelopen seizoen al verhuurd aan Fortuna Düsseldorf, waar hij overigens geen potten wist te breken. De Slowaak kwam in 20 van de 34 wedstrijden op het tweede niveau in Duitsland in actie, en wist daarin tweemaal tot scoren te komen. Zijn laatste doelpunt dateert van oktober 2021, toen hij in de uitwedstrijd tegen Hamburger SV (1-1) scoorde.

Bozeník begon zijn profcarrière bij MSK Zilina, waar hij zich met 19 doelpunten in 58 officiële wedstrijden in de kijker wist te spelen van Feyenoord. Bozeník tekende in januari 2020 een contract in Rotterdam, dat hem destijds voor een bedrag van vier miljoen euro overnam van MSK Zilina. In Rotterdam kon de spits echter nooit overtuigen. In anderhalf seizoen noteerde hij 4 doelpunten in 28 officiële duels namens Feyenoord.