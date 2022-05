Zinchenko barst tijdens persconferentie voor cruciaal duel in tranen uit

Dinsdag, 31 mei 2022

Oleksandr Zinchenko kan zijn tranen niet bedwingen op de laatste persconferentie voorafgaand aan het duel met Schotland. Op dinsdagavond spreekt de linksback tijdens het persmoment over het sportieve én sociale belang van de aanstaande ontmoeting in de play-offs om een WK-ticket. Wanneer de linksback van Oekraïne vertelt over de situatie in zijn vaderland, wordt hij zeer emotioneel.

"Iedereen weet wat er gaande is in Oekraïne”, opent Zinchenko. “Ik kan het Oekraïense volk beloven dat we alles geven om deze wedstrijd te winnen. Iedere Oekraïener wil één ding, dat de oorlog stopt. Ik sprak met kinderen in Oekraïne. Ze begrijpen het niet. Zij willen alleen dat de oorlog stopt. Dat is hun droom.” Wanneer de linkervleugelverdediger denkt aan zijn landgenoten, barst hij in tranen uit.

“Als het op voetbal aankomt, heeft het Oekraïense team een eigen droom: we willen naar het WK gaan”, vervolgt Zinchenko. “We willen de Oekraïners deze trots en blij maken, want juist op dit moment verdienen ze dat. Ik kan het Oekraïense volk beloven dat we alles zullen geven om deze wedstrijd te winnen.” Na afloop van de persconferentie verlaat de voormalig PSV’er onder luid applaus de perszaal.

Zinchenko emotioneel: "Iedere Oekraïner heeft maar één droom: dat de oorlog stopt" ?????? pic.twitter.com/YfiMa9jhVN — ESPN NL (@ESPNnl) May 31, 2022

Het duel tussen Schotland en Oekraïne wordt afgewerkt op Hampden Park en begint woensdag om 20.45 uur. Het wordt voor Oekraïne de eerste officiële wedstrijd sinds het uitbreken van de oorlog. Arbiter Danny Makkelie heeft de leiding over het cruciale duel in aanloop naar het hoofdtoernooi. De winnaar van de ontmoeting in Schotland stroomt door naar de finale, waarin Wales te tegenstander is. De Welshmen plaatsten zich eind maart al voor de eindstrijd ten koste van Oostenrijk (2-1).