‘Ontgoocheling’ in België: trainer Union neemt plotseling ontslag

Dinsdag, 31 mei 2022

Trainer Felice Mazzù heeft voor de nodige ophef gezorgd in België. De oefenmeester leek zijn contract bij Royale Union Saint-Gilloise te gaan verlengen, maar na inmenging van RSC Anderlecht besloot hij voor laatstgenoemde club te kiezen. Nadat Anderlecht dinsdag aankondigde dat Mazzù de opvolger van Vincent Kompany zou worden, beloofde Union juridische stappen vanwege de handelwijze. Anderlecht stelt op zijn beurt door te stellen ‘verrast’ en ontgoocheld’ te zijn door de communicatie vanuit Union.

Na een zeer succesvol seizoen waarin Union net naast de landstitel greep in België, kreeg Mazzù veel complimenten over de behaalde prestatie. Anderlecht leek de succestrainer binnen te hengelen, en presenteerde Mazzù dinsdagavond vol trots via de officiële kanalen. Union keek echter met verbijstering naar het bericht over de bekendmaking van Mazzù als nieuwe trainer van Anderlecht en keurde de manier van handelen van zowel de Belgische trainer als van Anderlecht af. “Felice Mazzu heeft ons laten weten zijn contract bij Union op te zeggen bij de wet van 3 juli 1978.”

Officiële reactie op de communicatie van Union Saint-Gilloise. Lisez le communiqué intégral sur https://t.co/RCdwJJMN5N. ??? — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 31, 2022

Door die wet in te roepen kun je als sporter, of in dit geval trainer, een contract eenzijdig verbreken op voorwaarde dat er een vergoeding wordt betaald. “De club werd de afgelopen dagen ingelicht door haar coach dat hij in gesprek was met RSC Anderlecht. Tot een overeenkomst tussen beide clubs kwam het echter niet. Vandaag liet de coach ons weten ontslag te nemen. De club is verbijsterd door deze manier van handelen van zowel haar coach als van de recordkampioen. We bekijken nu welke juridische stappen er kunnen ondernomen worden”, aldus Union in een statement op de clubwebsite.

Of er een vergoeding wordt betaald en hoe hoog dat bedrag zou zijn wordt niet bekend. De reactie van Anderlecht op het statement van Union liet niet lang op zich wachten. “RSCA heeft de voorbije dagen constructief overlegd met Union over een meer dan faire afkoopsom, maar heeft voorlopig geen akkoord kunnen bereiken. In afwachting van een dergelijk akkoord heeft Felice Mazzù zoals elke gewone werknemer zijn opzeg gegeven, niets meer en niets minder."

"Dit heeft totaal niets te maken met een speler die gebruik maakt van de wet van ‘78 om zijn club zonder transfersom te verlaten", zo laten de Belgen weten dat de wet van ’78 niet wordt ingeroepen door Mazzù. Tot slot laat Anderlecht weten dat het de handelwijze van Union betreurt, ‘verrast en ontgoocheld’ te zijn over de communicatie van Union, maar wel bereid blijft om tot een onderling akkoord te komen.