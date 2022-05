BILD: Ajax meldt zich in Duitsland voor mogelijke opvolger Edson Álvarez

Dinsdag, 31 mei 2022 om 20:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:58

Ajax is geïnteresseerd in de diensten van Ilia Gruev, zo weet BILD dinsdagavond te melden. De verdedigende middenvelder kwam afgelopen seizoen bovendrijven bij Werder Bremen, dat promoveerde naar de Bundesliga. Volgens de berichtgeving krijgen de Amsterdammers concurrentie van diverse Bundesliga-clubs in de strijd om de handtekening van de 22-jarige Bulgaar. Welk bedrag Ajax bereid is te betalen, is vooralsnog onbekend.

Gruev staat nog tot medio 2023 onder contract bij Werder, dat na een succesvol seizoen de verbintenis hoopt open te breken. Directeur voetbalzaken Frank Baumann gaf in gesprekken met diverse Duitse media aan dat hij hoopt de gewilde Gruev binnenboord te houden. “Het is nog steeds ons doel om met hem te verlengen. We hopen het voor het trainingskamp te kunnen implementeren. Maar er zijn meer gesprekken nodig. Het is duidelijk dat Ili zeker een interessant profiel heeft voor andere clubs. Maar we zijn optimistisch”, aldus Baumann.

Afgelopen voetbaljaargang was Gruev van onderdeel van het succes van Werder, dat op de tweede plek in de 2. Bundesliga eindigde en daarmee promotie naar het hoogste niveau in Duitsland afdwong. De defensieve middenvelder kwam in actie in 26 van de 34 competitieduels, waarin hij eenmaal trefzeker was. Hoewel Gruev al diverse wedstrijden speelde voor Jong Bulgarije, moet de middenvelder nog altijd wachten op zijn debuut bij de A-selectie van Bulgarije. Voor komende interlandperiode is hij overigens niet opgeroepen.

In oktober 2020 deed Ajax voor het laatst zaken met Werder, toen Davy Klaassen voor een bedrag van circa twaalf miljoen werd overgenomen. Mogelijk speelt trainer Alfred Schreuder met de komst van Gruev in op het vertrek van Ryan Gravenberch en de eventuele exit Edson Álvarez. Hoewel BILD aangeeft dat er ‘meerdere Duitse partijen’ geïnteresseerd zijn in Gruev, worden er geen clubnamen gespecificeerd.