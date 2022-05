Schreuder sprak nog niet met belangrijk doelwit Ajax: ‘Ik heb zijn nummer niet’

Dinsdag, 31 mei 2022 om 21:10 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 21:35

Brian Brobbey is na het behalen van de landstitel met Ajax nog niet klaar in Amsterdam. De twintigjarige spits kwam afgelopen winter op huurbasis over van RB Leipzig, nadat de Duitsers hem vorige zomer transfervrij overnamen van Ajax. Brobbey wil graag ook volgend seizoen zijn wedstrijden voor de Amsterdammers spelen, al heeft hij nog geen idee wat de plannen van de nieuwe trainer Alfred Schreuder zijn. “Ik heb zijn nummer niet”, laat hij weten in gesprek met de NOS.

Met zeven doelpunten in elf competitiewedstrijden was Brobbey in de tweede seizoenshelft goud waard voor de Amsterdamse formatie, die met twee punten voorsprong op PSV kampioen van Nederland werd. Voor Brobbey was dat een welkome opsteker, nadat hij in de eerste seizoenshelft in Duitsland niet verder kwam dan negen competitiewedstrijden met daarin nul doelpunten. “Jazeker en dat had ik ook wel even nodig. Dit is mijn thuishaven, hier woont mijn familie. En ik speel voor de club waar ik van houd.”

Brobbey is gelukkig bij Ajax, en lijkt met zijn uitspraken aan te geven dat hij vorige zomer wellicht beter in Amsterdam had kunnen blijven. “Ik heb al vaker gezegd dat ik hier wil blijven, meer kan ik er niet over zeggen. Ik denk dat de clubs met elkaar aan het praten zijn.” Of de talentvolle goalgetter daadwerkelijk volgend seizoen bij Ajax speelt is nog maar de vraag. “Ik weet niet of ik dat waard ben. Dat laat ik aan Ajax over”, is zijn reactie wanneer hem wordt gevraagd of hij een bedrag met dubbele cijfers waard is.

Gevraagd naar zijn nieuwe trainer komt Brobbey met een verrassend antwoord. “Of ik Alfred Schreuder al heb gesproken? Nee, ik heb zijn nummer niet”, aldus een lachende Brobbey. De fysiek sterke spits heeft de afgelopen weken weinig stilgestaan bij de nabije toekomst, omdat hij druk was met het vieren van de behaalde landstitel. “Wat het leukste feestje was? Ik denk wel op Curaçao. Een feest met de trainers erbij, dus dat was heel leuk. Wanneer Daley (Blind, red.) me nodig heeft als MC, ben ik ready. Dan zing ik gewoon hard mee en schud ik de mensen wakker.”