Timber gaat in op interesse United en noemt één belangrijk verschil

Dinsdag, 31 mei 2022 om 18:00 • Laatste update: 18:21

Jurriën Timber is zonder twijfel een van de meest gewilde spelers van Ajax op het moment. De Amsterdammers zijn in een heftige strijd verwikkeld geraakt met Manchester United om de handtekening van de verdediger. Zelf zegt Timber niet per se weg te hoeven uit Amsterdam. De mandekker bereidt zich momenteel in Zeist voor op de Nations League-wedstrijden met het Nederlands elftal en zegt zich daarna te beraden op zijn toekomst.

Timber heeft het naar eigen zeggen goed naar zijn zin bij Ajax. Een transfer is dan ook geen must voor de twintigjarige centrumverdediger. “Natuurlijk kan ik me bij Ajax nog verder ontwikkelen”, vertelt de Timber tegen De Telegraaf. “Dat weet ik echt honderd procent zeker. Ik heb niet het gevoel dat ik klaar ben bij deze club. Maar bij andere clubs kan ik me ook ontwikkelen.” De transfersom voor Timber, die bij Ajax nog een contract heeft tot medio 2024, zou inmiddels boven de veertig miljoen euro liggen. Naast United zijn ook andere Europese topclubs geïnteresseerd in de verdediger.

“Je kan wel naar een grote club gaan. Maar als je daar niet gaat spelen, kan je beter bij Ajax blijven. En Ajax is ook een grote club. We spelen in de Champions League en ik speel daar samen met de beste spelers van Nederland. Dat is ook niet niks”, gaat Timber verder. De Oranje-international speelde dit seizoen dertig wedstrijden in de Eredivisie voor de Amsterdammers en scoorde daarin drie keer. In de Champions League speelde hij alle acht de wedstrijden. Bij een eventuele transfer naar United moet hij na de zomer genoegen nemen met de Europa League. De Engelse grootmacht eindigde teleurstellend als zesde en ontbreekt om die reden in het miljardenbal.

Het moet blijken of Timber ook bij Oranje kan rekenen op een basisplek. De verdediger heeft met Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk drie concurrenten voor zich. Laatstgenoemde komt alleen in actie tegen België, zo verklapte Louis van Gaal. “Ik denk dat de meest rechtse positie in de defensie mijn focus heeft. Daar kom ik in dit systeem het meest tot mijn recht”, laat Timber zijn licht schijnen op zijn kansen. Oranje speelt aanstaande vrijdag de eerste van vier Nations League-wedstrijden. In het uitverkochte Heizel Stadion in Brussel is België dan de tegenstander. Het elftal van Van Gaal neemt het vervolgens op tegen Wales, Polen en opnieuw Wales.