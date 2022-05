Geen Haller en Lewandowski in Champions League Team van het Jaar

Dinsdag, 31 mei 2022 om 16:41 • Laatste update: 16:43

Virgil van Dijk heeft als enige Nederlander het Champions League Team van het Jaar gehaald. De centrale verdediger behoort samen met drie ploeggenoten tot de beste elf spelers van de Champions League het afgelopen seizoen. Daarmee is Liverpool samen met Real Madrid hofleverancier van het team. Beide finalisten leveren ieder vier spelers af. Grootste afwezigen in het team zijn Robert Lewandowski en Sébastien Haller, die respectievelijk 13 en 11 doelpunten maakten in het miljardenbal.

Liverpool levert dus vier spelers af voor het team. Naast Van Dijk zijn ook de backs Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson geselecteerd. Op het middenveld is een plekje voor de Braziliaan Fabinho. Winnaar van het toernooi Real Madrid heeft een groot gedeelte van de aanval in handen met topscorer Karim Benzema en Vinicius Junior. Ook doelman Thibaut Courtois en middenvelder Luka Modric hebben de schifting overleefd.

?? UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season ??#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

Het team wordt gecompleteerd door Kevin De Bruyne (Manchester City), Kylian Mbappé (PSG) en Antonio Rüdiger (Chelsea). Mbappé maakte er zes dit seizoen, maar werd al in de achtste finales uitgeschakeld door Real Madrid. Daarna was het de beurt aan Chelsea en Rüdiger die in de kwartfinales van de kampioen van Spanje verloren. Manchester City met De Bruyne moest uiteindelijk in de halve finale het hoofd buigen voor de Koninklijke.

Twee spelers die niet zijn opgenomen in het Team van het Jaar zijn de nummer twee en drie op de topscorerslijst: Lewandowski en Haller. Lewandowski kende een sterk seizoen met dertien doelpunten, maar werd in de kwartfinale verrassend uitgeschakeld door Villarreal. Voor Haller was het zijn eerste jaar in het grootste Europese clubtoernooi en liet zich meteen gelden met elf treffers. In zijn debuutwedstrijd maakte hij er zelfs vier. Dat was tot dan toe alleen Marco van Basten gelukt in het seizoen 1992/93.