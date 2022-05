Depay kraakt keuze Van Gaal: ‘Ik zou hem oproepen als ik bondscoach was’

Dinsdag, 31 mei 2022 om 15:42 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 15:47

Memphis Depay kan zich niet vinden in de keuze van Louis van Gaal om Georginio Wijnaldum niet op te roepen voor het Nederlands elftal. Oranje werkt de komende weken vier wedstrijden af in het kader van de Nations League en Van Gaal vindt het niet nodig tijdens die wedstrijden gebruik te maken van de middenvelder van Paris Saint-Germain. “Ik zou hem oproepen als ik bondscoach was”, laat Depay in gesprek met de NOS merken wat hij van die keuze vindt.

Wijnaldum heeft van Van Gaal te horen gekregen dat hij niet welkom is voor de komende interlands van het Nederlands elftal. De 31-jarige middenvelder van PSG heeft de vorige interlands geen goede indruk achtergelaten bij de bondscoach. “Georginio heeft niet geleverd”, zo liet Van Gaal maandag tijdens de persconferentie zijn licht schijnen over de eerdere prestaties van Wijnaldum. “We hebben zes kwalificatieduels gespeeld en hij speelde er vijf”, vervolgde de bondscoach. “Ik heb hem drie keer gewisseld. Ik vind dat je fit moet zijn bij het Nederlands elftal. Het is geen revalidatiecentrum, geen psychotherapeutisch centrum.”

Depay is een andere mening toegedaan. "Ik zou hem oproepen als ik bondscoach was”, zo is de aanvaller van Barcelona stellig. “Ik vind wel dat hij hier veel heeft laten zien en erbij hoort.” Wijnaldum speelde in zijn carrière tot dusver 86 interlands en bezet daarmee de dertiende plek op de ranglijst van spelers met de meeste interlands voor het Nederlands elftal. Hij deelt die plek met Marc Overmars en hoeft van de huidige internationals alleen Daley Blind voor zich te dulden. “Ik vind dat hij veel strepen heeft hier. Er is ook nog een verschil tussen niet bij de eerste elf zitten of helemaal niet in de selectie”, zo gaat Depay verder.

“De naam Wijnaldum vind ik in de selectie horen. Ik heb geen twijfels dat die weer gaat komen. Het is nu klote voor Gini, maar ik denk dat hij er snel weer bijzit. Wij gaan verder met bouwen”, aldus Depay, die zich altijd verheugd op het spelen van wedstrijden met het Nederlands elftal. “Het voelt als een warm bad.” De aanvaller van Barcelona heeft nog geen kriebels in zijn buik voor het WK, dat eind dit jaar plaatsvindt. “Dat duurt nog wel even. Na de zomervakantie gaat het komen.” Depay kan de komende interlands werken aan zijn doelpuntenmoyenne. De spits heeft nog 25 doelpunten nodig om topscorer aller tijden te worden van Oranje.