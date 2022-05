Flekken zet Ajax in wachtkamer en wil eerst gesprek met Van Gaal

Dinsdag, 31 mei 2022 om 14:20 • Laatste update: 14:47

Mark Flekken is een van de spelers die zich maandag in Zeist heeft mogen melden voor de voorbereiding op de Nations League-duels met het Nederlands elftal. De doelman wist zich dit seizoen met SC Freiburg knap te plaatsen voor de Europa League en kreeg de ogen van Louis van Gaal op zich gericht. Nu focust Flekken zich volledig op Oranje en heeft hij als doel eerste keeper te worden met oog op het WK. Mede daarom wil de Limburger graag met Van Gaal om de tafel om te kijken of een transfer noodzakelijk is om dat doel te verwezenlijken.

Flekken speelt sinds 2018 voor Freiburg, maar is door zijn optredens in het Nederlands elftal bij verschillende clubs op de radar verschenen. Maandag werd de doelman door De Telegraaf aan Ajax gekoppeld. De landskampioen zou zelfs al bij Freiburg geïnformeerd hebben naar Flekken. De doelman geeft zelf tegenover 1Limburg echter aan nog niks gehoord te hebben over een eventuele transfer naar de hoofdstad. Ook intern bij de KNVB klonken maandag geluiden dat er van concrete interesse nog geen sprake is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wel wil de goalie graag met Van Gaal om tafel om over zijn toekomst te spreken met het oog op het WK in november. Flekken is een van de kanshebbers om tijdens het wereldkampioenschap als eerste doelman te fungeren en wil om die reden van Van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek weten of een transfer noodzakelijk is. Op die manier wil hij deze zomer de beste keuze maken met de wedstrijden van het mondiale hoofdtoernooi in zijn achterhoofd. "Zo'n gesprek vind ik zelf belangrijk", aldus Flekken.

Flekken debuteerde in Oranje tijdens de vorige interlandperiode, na een sterk seizoen te hebben gedraaid bij Freiburg. Bondscoach van Gaal noemde hem tijdens de persconferentie toendertijd al 'een echte Van Gaal-keeper'. Flekken keepte die periode de vriendschappelijke wedstrijden tegen Denemarken en Duitsland. De sluitpost stond dit seizoen 32 keer bij Freiburg onder de lat, daarin hield hij 10 keer zijn doel schoon. Naast Flekken maken momenteel ook Jasper Cillessen en Tim Krul deel uit van de selectie van het Nederlands elftal.