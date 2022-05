Qatar valt niet in smaak: KNVB krijgt 50% minder ticketaanvragen dan in 2014

De KNVB heeft voor het aankomende WK nog maar weinig animo van de Nederlandse supporters om het nationale team aan te moedigen in Qatar. In vergelijking met het WK van acht jaar geleden in Brazilië is het aantal Oranje-fans dat graag naar de locatie van het toernooi wil afreizen fors gedaald. De KNVB zelf wijt dit aan de hoge prijzen van verblijf in Qatar en het feit dat het WK zich in de wintermaanden afspeelt in plaats van in de zomer.

De voetbalbond heeft tegenover Voetbal International aangegeven dat er nu tussen de 2000 en 3000 aanvragen zijn binnengekomen. Er wordt uiteindelijk verwacht tussen de 3000 en 4000 aanvragen binnen te krijgen. Acht jaar geleden lag het aantal aangevraagde tickets op het zelfde aantal maanden vóór het WK al tussen de 4000 en 5000.

Volgens de KNVB ligt dit niet aan het Nederlandse voetbal of de beleving in het land. De bond stelt meer praktische zaken als rederen voor het verminderde animo dit toernooi. ‘’De kosten van de reis naar en het verblijf in Qatar spelen ook zeker mee", luidt de toelichting. "Deze dalen nu, maar de prijzen zijn nog steeds hoog.’’ Ook zijn de wintermaanden waarin het toernooi zich afspeelt volgens de bond niet ideaal.

Sowieso ligt het WK in Qatar al een lange tijd onder vuur. Door de erbarmelijke omstandigheden waarin de mensen daar werken, zijn er volgens the Guardian al 6.500 doden gevallen tijdens de bouw van de stadions aldaar. De KNVB heeft daarover een statement naar buiten gebracht met als boodschap: Football Supports Change. Een petitie die ondertekend is door 20.000 mensen om het WK in Qatar te boycotten, is echter wel door de KNVB aan de kant geschoven, aangezien de bond dat geen goed idee vindt.