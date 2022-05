RTV Rijnmond: Feyenoord en Dessers bereiken geen akkoord; spits vertrekt

Dinsdag, 31 mei 2022 om 12:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:32

Cyriel Dessers is niet tot een akkoord gekomen met Feyenoord over een nieuw contract, meldt RTV Rijnmond. De Rotterdammers waren bereid om aan de afkoopsom van vier miljoen euro te doen voor de huurling van KRC Genk, maar moesten nog overeenstemming bereiken over zijn salaris. Dat moest lukken voor de deadline van woensdagavond 1 juni, echter verwachten ingewijden niet meer dat dit gebeuren gaat. Dessers keert daardoor terug naar België.

De Belgisch-Nigeriaanse spits kwam begin dit seizoen binnen in Rotterdam om de concurrentiestrijd met Bryan Linssen aan te gaan in de spits. Eerst moest Dessers genoegen nemen met een rol op het tweede plan, maar door tal van cruciale goals was het uiteindelijk toch Linssen die moest wijken. Dessers groeide met tien treffers uiteindelijk zelfs uit tot topscorer van de Conference League; ook in de Eredivisie was hij flink productief met 9 competitiedoelpunten in 27

wedstrijden, waarvan liefst 18 (!) invalbeurten (en in totaal 1.075 speelminuten).

De lokroep om de optie tot koop op Dessers te lichten werd dan ook steeds groter. Waar Feyenoord eigenlijk niet genoeg geld had om de revelatie te kunnen betalen, startten de Rotterdamse supporters een inzamelingsactie. Na drie dagen stond het opgehaalde bedrag op 35.000 euro. Ondanks dat Feyenoord het ingezamelde geld niet geoorloofd kon gebruiken, wist de club toch de benodigde middelen te verzamelen om de vier miljoen op te kunnen hoesten. Daarop begonnen de onderhandelingen met Dessers zelf.

Vóór woensdagavond 1 juni moesten beide partijen eruit zijn, wat volgens ingewijden binnen de club geen reëel scenario lijkt. Dessers kon een van de grootverdieners worden in Rotterdam, maar dat kon de spits niet overtuigen. Daardoor lijkt het toch tot een breuk tussen Feyenoord en zijn Dessers te komen. De Rotterdammers speelden al dan niet bewust al in op een vertrek van zijn goudhaantje door Danilo transfervrij binnen te halen bij Ajax. Ook tweede optie Linssen wordt echter al een tijdlang in verband gebracht met een vertrek: de 31-jarige aanvaller staat in de geruime belangstelling van het Japanse Urawa Red Diamonds. Daarom zal Feyenoord naar alle waarschijnlijkheid alsnog op zoek gaan naar nieuwe strijdkracht voor in de aanval.