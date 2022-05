Frenkie de Jong gaat voor het eerst zélf in op transfergeruchten over United

Dinsdag, 31 mei 2022 om 12:30 • Tom Rofekamp

Frenkie de Jong heeft voor het eerst zelf antwoord gegeven op de transfergeruchten rond zijn persoon. In gesprek met Algemeen Dagblad geeft de pas 25 jaar geworden middenvelder te kennen 'op de hoogte te zijn' van de interesse van Manchester United, maar ook een uitgesproken voorkeur te hebben: "Het liefst blijf ik gewoon bij Barcelona."

The Athletic meldde afgelopen zaterdag nog dat Erik ten Hag De Jong tot nummer één doelwit had gebombardeerd bij zijn nieuwe club, nadat geruchten over verregaande interesse al weken de kop opstaken. "Natuurlijk krijg ik dat ook mee", erkent de hoofdpersoon zelf. "Maar ik heb niets gehoord vanuit de clubleiding, dus ik neem aan dat er niets concreet is, of dat er al een akkoord zou zijn bereikt. Dan heeft het ook niet zoveel zin om me daar druk om te maken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Jong erkent 'dat de link logisch is', gezien het feit dat de technicus tussen 2018 en 2019 bij Ajax samenwerkte met Ten Hag, voordat hij voor 86 miljoen euro de overstap maakte naar Barcelona. Of hij contact heeft gehad met zijn voormalig trainer wil De Jong echter niet zeggen. "Dat zou ik ook niet doen als het om andere clubs of trainers gaat."

Frenkie de Jong neemt enorme hap uit budget; Ten Hag komt weer uit bij Ajax

The Athletic meldde zaterdag dat Erik ten Hag zijn voormalige pupil Frenkie de Jong tot nummer één transferdoelwit had gebombardeerd. Lees artikel

Volgens journalist en Barça-watcher Gerard Romero zou Barcelona niet onwelwillend tegenover een vertrek van De Jong staan, vanwege de enorme stempel die hij op het salarishuis drukt. Bij zijn komst van Ajax kwam de geboren Gorinchemmer een jaarlijks bedrag van twaalf miljoen euro netto overeen met de club. Een verlaging daarvan is - naar het woord van Romero - de enige manier voor De Jong om bij de Catalanen te kunnen blijven. De persoon in kwestie zelf weet er weinig van. "Ik snap het wel", begint De Jong, "maar zoals ik al zei: ze hebben dat niet aan mij voorgelegd ofzo. Dus dan ga ik er vanuit dat het niet serieus speelt.’’

Zowel voorzitter Joan Laporta als trainer Xavi zei al te hopen dat de veertigvoudig Oranje-international voor Barcelona behouden blijft. "Ik ben blij met hem en ik heb al zovaak gezegd: Frenkie is een talent", liet laatstgenoemde onlangs in Sydney optekenen. Laporta sprak vergelijkbare woorden, maar zette de deur naar een zomers vertrek wel op een kier: "Op dit moment is alles open. De waarheid is dat er spelers zijn die verlengd hebben en die een heden en een toekomst hebben bij de club, en het moge duidelijk zijn dat we willen dat zij bij ons doorgaan. Er zijn ook andere spelers van hoge kwaliteit die aanbiedingen hebben gekregen - in dit geval hangt er een hoop af van fair play."