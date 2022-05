Naam Sergiño Dest duikt opnieuw op in de Premier League

Dinsdag, 31 mei 2022 om 13:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:51

Chelsea is in de zoektocht naar een nieuwe verdediger andermaal uitgekomen bij Sergiño Dest, meldt the Athletic. De vleugelverdediger van Barcelona staat al langer op de lijst en moet nu een van de projecten worden van de nieuwe eigenaren. Dest beschikt bij de Catalaanse grootmacht nog over een contract tot medio 2025, maar kreeg onlangs van Xavi te horen dat er voor hem geen toekomst is in het Camp Nou.

Vast staat dat de nieuwe eigenaren van Chelsea de zaken anders willen aanpakken dan Roman Abramovich al die jaren heeft gedaan. Als voorbeeld wordt de trainerspositie genoemd. In de afgelopen negentien jaar onder Abramovich werden veertien trainers versleten. De club sprak regelmatig over stabiliteit in de dug-out, maar die kwam er nooit. De nieuwe eigenaren zijn momenteel te spreken over de manier waarop Thomas Tuchel zich presenteert en hebben uitgesproken hem graag te willen behouden.

Waar wel in geïnvesteerd wordt is de selectie. Met Antonio Rüdiger en Andreas Christensen vallen minimaal twee spelers weg uit de achterste linie. Rüdiger verkast naar alle waarschijnlijkheid naar Real Madrid, terwijl Christensen wordt begeerd door Barcelona. Die twee plekken dienen opnieuw te worden ingevuld. Mocht Chelsea daadwerkelijk besluiten om te investeren in een vleugelverdediger, dan staat Dest hoog op de lijst, weet the Athletic. De Amerikaans international wordt sinds begin dit jaar gevolgd door Chelsea en heeft het voordeel dat hij op beide flanken uit de voeten kan.

De positie van vleugelverdediger is een duidelijk probleem bij Chelsea. De club loopt met de intentie om na zes jaar afscheid te nemen van Marcos Alonso. Ben Chilwell is zo goed als hersteld van zijn zware knieblessure die hij opliep in november en zal vermoedelijk zijn rol aan de linkerkant terugkrijgen. Aan de rechterkant is de spoeling een stuk dunner. Van Cesar Azpilicueta wordt aangenomen dat hij ondanks een mondeling akkoord deze zomer gaat vertrekken. Barcelona heeft hem een betere deal aangeboden voor twee jaar met een optie voor een derde seizoen. Bovendien zou de Spanjaard hebben aangegeven weg te willen.