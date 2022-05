PSG licht koopoptie en betaalt veertig miljoen euro voor tienersensatie

Dinsdag, 31 mei 2022 om 12:23 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 12:34

Paris Saint-Germain heeft Nuno Mendes definitief overgenomen van Sporting Portugal. De negentienjarige linkervleugelverdediger werd het afgelopen seizoen gehuurd van de Portugese club, die Mendes nu definitief ziet vertrekken richting de Franse hoofdstad. PSG heeft besloten de koopoptie in de huurovereenkomst te lichten, en betaalt veertig miljoen euro voor de tiener, die daarmee tot juni 2026 vastligt bij de Parijse club.

Mendes werd op de slotdag van de zomerse transferperiode op huurbasis gehaald door PSG, en liet in zijn eerste seizoen in Frankrijk al gelijk van zich horen. Met 37 officiële wedstrijden achter zijn naam, waarin hij 2 assists gaf, heeft Mendes zich moeiteloos aan het niveau bij PSG aangepast. De Fransen hebben daarop besloten de koopoptie in het contract te lichten, zo maakt de club dinsdag via de officiële kanalen bekend.

?????? Paris Saint-Germain has completed the permanent transfer of @nunomendes_25. The Portugal left-back has signed a contract with the club until 30 June 2026.https://t.co/2zJUbA5I2v — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 31, 2022

Mendes was na grote namen als Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum en Lionel Messi een opvallende naam in het rijtje spelers dat afgelopen zomer door PSG werd aangetrokken. Maar in tegenstelling tot onder meer Wijnaldum wist de negentienjarige Portugees al snel een plek in het basiselftal van de sterrenclub te bemachtigen.

Op veertienjarige leeftijd sloot Mendes zich aan bij de jeugdopleiding van Sporting Portugal, nadat een ‘stalker’ hem had overtuigd om zich aan te sluiten bij de Portugese club. Die 'stalker' bleek later een scout van Sporting Portugal te zijn. Op 12 juni 2020 debuteerde Mendes in het eerste elftal. Na twee seizoenen, 47 officiële wedstrijden, 2 doelpunten en 8 assist verkaste de Portugese linksback in de zomer van 2021 op huurbasis naar Frankrijk. Mendes maakte onder Fernando Santos in maart 2021 zijn debuut in de nationale ploeg van Portugal, waar hij inmiddels dertien officiële wedstrijden achter zijn naam heeft staan.