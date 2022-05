‘Hij is een betere voetballer dan Guus Til, ik denk dat Til dat zelf ook vindt’

Dinsdag, 31 mei 2022 om 11:49 • Tom Rofekamp

De beslissing van Louis van Gaal om Georginio Wijnaldum te passeren leidt nog altijd tot veel discussie bij Voetbalpraat. De bondscoach lichtte maandag tijdens de persconferentie in aanloop naar de Nations League-duels met België, Wales en Polen toe dat de normaliter vice-aanvoerder van het Nederlands elftal 'niet geleverd heeft', waardoor de keuze op andere spelers is gevallen. Sjoerd Mossou denkt echter dat ook de reserverol en met name de houding daarin van Wijnaldum in de afgelopen interlandperiode een belangrijke rol heeft gespeeld.

Wijnaldum heeft sinds zijn overstap van Liverpool naar Paris Saint-Germain nooit kunnen overtuigen bij les Parisiens en was in het slot van het seizoen vrijwel uitsluitend veroordeeld tot een rol op het tweede plan. Het bracht Van Gaal tot de keuze om de 86-voudig international ditmaal buiten de boot te laten vallen voor de aankomende Nations League-duels. "Georginio heeft niet geleverd", lichtte de oefenmeester toe. "Dan lees ik dat hij minuten heeft gemaakt, maar ik heb al eens gezegd: ik kan niet aan dat principe vasthouden. Het Nederlands elftal heeft spelers te leen van de club. Ik kan dat niet beïnvloeden. Het gaat om vorm."

Willem Vissers zou Wijnaldum 'er altijd bij houden'. "Er zijn genoeg spelers waarvan je denkt: zijn die het Nederlands elftal waardig?", licht de journalist van de Volkskrant toe, voordat hij de naam van Guus Til in het verlengde van zijn betoog opwerpt. "Wijnaldum is een hartstikke lieve, sociale speler", vervolgt Vissers daarop. Als hij alleen maar op het veld staat breekt de lach al door." Tafelgenoot Sjoerd Mossou haakt in door te refereren aan de persconferentie van Van Gaal. "Hij zei: ''Je moet ook een leuke, lieve jongen zijn als je een keer niet speelt'. Daarmee doelde hij op Wijnaldum. Van Gaal schetste dat Til belangrijk is voor de teambuilding. Natuurlijk is Wijnaldum een betere voetballer, ik denk dat Til dat zelf ook vindt. "

Mossou denkt dat Van Gaal met zijn beslissing een trend durft te doorbreken die niet veel trainers tegenwoordig meer aan durven raken. "Hij ging in het openbaar de strijd aan met een hele belangrijke speler. Dat zie je bijna nooit meer. Kijk maar naar Erik ten Hag - die beschermt ze zo ver als het maar kan. Van Gaal doet iets heel anders. Spelers zijn tegenwoordig steeds meer de baas in het voetbal geworden. Van Gaal is in dat opzicht misschien wel onafhankelijk. Hij denkt: a. hij heeft niet geleverd en b. ik was ontevreden over zijn houding in de afgelopen interlandperiode; ik laat het hem voelen."

"Het is ouderwets en je kunt er van alles tegenin brengen, maar ik vind het gezond dat dit ook weer eens een keer gebeurt", concludeert Mossou. De tafel van Voetbalpraat is overigens eensgezind over het perspectief voor Wijnaldum met de blik op het aankomende WK in Qatar.:"Ik denk dat hij Wijnaldum uiteindelijk wil prikkelen en hem wel meeneemt naar het WK", zegt Vissers. "Dat denk ik ook", beaamt Mossou.