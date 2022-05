Uitblinker CL-finale neemt geen risico en laat duel met Oranje schieten

Dinsdag, 31 mei 2022 om 10:57 • Tom Rofekamp

Thibaut Courtois treedt vrijdag niet aan tegen Nederland in de Nations League. De Belgische sluitpost heeft door een spierontsteking in zijn bovenbeen het trainingskamp van de Rode Duivels verlaten. Dit betekent dat hij er niet alleen tegen Nederland, maar ook de eerstvolgende wedstrijden tegen Polen, Wales en nogmaals Polen niet bij is. Courtois kampte tijdens de Champions League-finale ook al met de blessure, maar koos toen om wél gewoon te spelen.

Volgens afspraak meldde Courtois zich maandag in Tubeke voor het trainingskamp, in voorbereiding op de aankomende interlands. In overleg met de arts bij het nationale team is daarna al snel besloten om hem voor deze Nations League-campagne rust te geven. De keeper van Real Madrid kampt al enige tijd met een vastzittende spier in zijn bovenbeen. Daarom is gekozen om hem na zijn glansrol in de Champions League-finale van zaterdag tegen Liverpool (0-1 winst) toch een aantal wedstrijden rust te geven met het oog op het WK in Qatar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Door het ontbreken van Courtois krijgt Oranje aanstaande vrijdag te maken met Koen Casteels, Simon Mignolet of Matz Sels, die het keeperskwartet van bondscoach Roberto Martínez completeerden. Mignolet, eerste keus onder de lat bij Club Brugge, speelde vooralsnog de meeste interlands (32) en is daardoor de meest logische vervanger van Courtois.

Naast Courtois kan Martinez de komende wedstrijden ook geen beroep doen op Jason Denayer. De verdediger van Olympique Lyon wordt het hele seizoen al achtervolgd door blessures en moet zich ook voor de komende interlandperiode afmelden. Loïs Openda, die afgelopen seizoen met achttien treffers tweede werd op de topscorerslijst van de Eredivisie, kan tegen Oranje zijn debuut gaan maken voor de Belgische nationale ploeg.