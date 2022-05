Beste keeper van de KKD kan na acht jaar eindelijk gram halen in Eredivisie

Dinsdag, 31 mei 2022 om 10:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:07

Sparta Rotterdam heeft zich officieel bij NAC Breda gemeld om Nick Olij over te nemen, aldus BN/De Stem. Daarmee doet de eerste optie in de Eredivisie zich aan voor de 26-jarige doelman, die zich na acht jaar graag wil bewijzen op het hoogste niveau. Olij onttrok zich afgelopen seizoen persoonlijk aan de teleurstellende prestaties bij NAC en werd zelfs verkozen tot beste keeper van de Keuken Kampioen Divisie; samen met zijn nog twee jaar doorlopende contract lijken de Bredanaars zo een flinke financiële klapper te kunnen maken.

Olij werd in het seizoen 2014/15 van het beloftenelftal van zijn toenmalige club AZ overgeheveld naar de eerste selectie. In vijf jaar maakte de sluitpost echter nooit zijn competitiedebuut. Na in zijn laatste contractjaar in Alkmaar verhuurd te zijn aan TOP Oss, maakte Olij de overstap naar Breda. Bij NAC groeide Olij uit tot betrouwbare eerste keuze onder de lat, met afgelopen seizoen als absolute hoogtepunt. Mede vanwege het feit dat hij veertien keer de nul hield, ontving hij de trofee voor beste keeper van de Keuken Kampioen Divisie uit de handen van bondscoach Louis van Gaal.

Olij gaf al gauw na het gala aan niet te verwachten ook volgend seizoen op het tweede niveau uit te komen. Ook toen kwam Sparta al ter sprake. "Of het een optie is? Als het aan Van Gaal ligt wel ja, hij heeft er zeker verstand van", lachte Olij in gesprek met Voetbal International. Huidig Sparta-trainer Maurice Steijn sprak ook al zijn wens uit om de doelman te strikken, met wie hij tussen juni 2020 en 2021 al samenwerkte in Breda. "Ik vind Nick een uitstekende keeper en een hele fijne vent om mee te werken", zei de oefenmeester. "Als het aan mij zou liggen zou ik hem graag deze kant op halen."

Mochten Sparta en NAC eruit komen, lijkt laatstgenoemde de derde financiële klapper binnen korte tijd te gaan maken. Met de winterse overstap van Thom Haye naar sc Heerenveen was volgens BN/De Stem een bedrag van 750.000 euro gemoeid, terwijl ook het vertrek van Ralf Seuntjes (naar het Japanse FC Imabari) de Brabanders naar verluidt een flinke geldsom heeft opgeleverd.