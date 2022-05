Joshua Zirkzee laat zich uit over nabije toekomst: ‘Ik weet wat ik wil’

Dinsdag, 31 mei 2022 om 08:52 • Tom Rofekamp

Joshua Zirkzee hakt binnen afzienbare tijd definitief de knoop door over waar hij volgend seizoen actief zal zijn. Anderlecht wil zijn spits van afgelopen jaargang maar wat graag langer aan zich binden, terwijl ook de Nederlandse top trekt aan de eigenlijke contractspeler van Bayern München. Zirkzee sluit zelfs niet uit dat hij de concurrentiestrijd in Beieren aangaat, zo stelt hij in interview met Het Laatste Nieuws.

De 21-jarige aanvaller maakte afgelopen seizoen als huurling van Anderlecht furore in de Jupiler Pro League met 16 goals in 38 competitiewedstrijden. Paars-Wit zou ver willen gaan voor Zirkzee, en zelfs bereid zijn 'een financieel risico te nemen', daar er een flink bedrag op tafel moet worden gelegd om hem in Brussel te houden. Zirkzee, die zich momenteel in Zeist voorbereidt op de EK-kwalificatieduels van Jong Oranje met Moldavië, Gibraltar en Wales, ziet een langer verblijf bij Anderlecht zeker als een reëel scenario. De belangrijkste afweging? Het perspectief op speeltijd.

"Die garantie wil ik het liefst wel hebben", vertelt de geboren Schiedammer. "Dat kan zeker bij Anderlecht, maar net zo goed bij een andere club. Zelfs blijven bij Bayern is een optie. Ik wil gewoon vertrouwen krijgen en me thuis voelen bij een club en in een omgeving. Die combinatie zat bij Anderlecht in ieder geval goed. Na deze twee weken bij Jong Oranje en mijn vakantie zal alles wel op zijn plek vallen. Er is nog niet veel contact geweest met Bayern, maar ik weet wat ik wil."

Ook Ajax en PSV houden de situatie van Zirkzee naar verluidt in de gaten. Bij de Amsterdammers wordt de achtvoudig jeugdinternational genoemd als de opvolger van Sébastien Haller, die in de belangstelling zou staan van onder meer Borussia Dortmund en Bayern München. Bij concurrent PSV moet Zirkzee in de punt van de aanval Eran Zahavi doen vergeten. De Israëliër vertrekt na twee jaar transfervrij bij de Eindhovenaren.

Zirkzee vertrok vijf jaar geleden juist uit Nederland om de overstap te maken van de jeugdopleiding van Feyenoord naar die van Bayern München. Hij kwam voor Bayern München in totaal tot zeventien officiële optredens, met vier doelpunten en een assist tot gevolg. In het seizoen 2020/21 spendeerde Zirkzee een half jaar op huurbasis bij Parma, waar hij met slechts vier wedstrijden zonder doelpunten een weinig succesvolle periode kende.