‘Verrader’ is leven niet zeker: Atlético-fans slopen gedenksteen uit trottoir

Dinsdag, 31 mei 2022 om 08:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:26

Thibaut Courtois kan maar beter niet meer het San Blas-district in Madrid komen. De Belgische sluitpost van Real Madrid was al 'persona non grata' bij Atlético Madrid na zijn pikante overstap naar de aartsrivaal, maar heeft het nu definitief verpest bij de club waar hij tussen 2011 en 2014 onder de lat stond. Courtois deed voorafgaand aan de Champions League-finale tegen Liverpool (0-1) een impliciete sneer richting zijn ex-werkgever, wat fans van Atlético deed oproepen tot het verwijderen van zijn gedenksteen. Voorzitter Enrique Cerezo zei 'dat ze dan maar met schep en pikhouweel moesten komen opdagen'. En zo geschiedde.

Courtois deed vlak voor de aftrap van de finale de uitspraak 'dat hij nu aan de goede kant van de geschiedenis vond', waarmee de doelman refereerde aan de verloren eindstrijd in 2014 tégen Real Madrid. De opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij de supportersschare van Atlético. Een deel richtte zich tot Cerezo op sociale media, die daar maandag op reageerde toen hij geconfronteerd werd met de kwestie. "Als je Courtois' gedenksteen wil verwijderen", zei de bestuurder, "kom je maar met een schep en een pikhouweel naar het stadion en haal je hem weg."

20:52 horas. Wanda Metropolitano. ? La placa leyenda de Courtois en el Metropolitano ha sido arrancada. pic.twitter.com/OJYVMAGjXI — Relevo (@relevo) May 30, 2022

Fuerte aplauso a ese Atlético que se adelantó a todos. pic.twitter.com/pNByLnl7ID — diógenes (@diogenescrew) May 30, 2022

Luttele uren later was de gedenksteen van Courtois al verdwenen van de Walk of Legends bij het Wanda Metropolitano. Iedere speler die honderd of meer duels voor Atlético in actie komt, verdient een steen in het trottoir rondom het stadion. Courtois kwam in zijn drie seizoenen in het shirt van los Rojiblancos tot 154 duels, waarin hij het landskampioenschap, een Copa del Rey, een Europa League en een Europese Super Cup won. Na vier seizoenen als eerste doelman van Chelsea keerde de 94-voudig international in 2018 terug in Madrid, ditmaal bij Real. De Champions League-zege van dit seizoen mocht de Koninklijke grotendeels aan Courtois toeschrijven, daar hij belangrijk was met enkele cruciale reddingen.