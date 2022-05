Kenneth Perez: ‘Hij probeerde een soort copycat te zijn van Simeone’

Dinsdag, 31 mei 2022 om 07:42 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:12

Kenneth Perez heeft met verbazing gekeken naar het gedrag van Giovanni Franken tijdens de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. De interim-trainer van ADO Den Haag had enkele keren zichtbaar moeite zijn emoties te beheren in het knotsgekke duel met Excelsior, (4-4, 7-8 verlies na strafschoppen), wat hem op betichting van een 'Diego Simeone'-imitatie komt te staan. "Een copycat probeerde hij te zijn", aldus Perez.

Franken ging onder meer over de schreef toen Sacha Komljenovic, die de oefenmeester had ingebracht voor Thomas Verheydt, ADO in de verlenging op 4-3 bracht. Franken zou even daarvoor aangesproken zijn door een boze fan van de Hagenezen vanwege de wissel van Verheydt. "Hij heeft iets te veel naar Simeone gekeken", concludeert Perez bij Voetbalpraat bij de beelden. Een copycat van hem probeerde hij te zijn." De sinds wijle trainer van Atlético Madrid staat bekend om zijn verhitte gedrag langs de lijn. Zo werd de Argentijn in 2014 al eens voor acht wedstrijden geschorst omdat hij een grensrechter op het hoofd tikte.

Bij #Voetbalpraat wordt verbaasd gereageerd op het gedrag van ADO-trainer Giovanni Franken. "Hij probeerde een soort imitatie te doen van Simeone" pic.twitter.com/fLAIWCeelm — ESPN NL (@ESPNnl) May 30, 2022

Perez krijgt bijval van tafelgenoot Sjoerd Mossou. "Hij had ook helemaal geen controle meer over zijn eigen act", zag de journalist van het Algemeen Dagblad. Perez haalt daarop een interview met Franken in Voetbal International aan, dat even voor de aftrap van de veelbesproken play-offwedstrijd gepubliceerd werd. "Hij vond het belachelijk dat als hij ADO zou laten promoveren hij geen trainer zou kunnen worden, omdat hij niet over de juiste diploma's beschikt. Ik denk dat ze in Zeist even moeten kijken naar het zichzelf in de hand houden. Het sloeg he-le-maal nergens op."

Toen Franken na afloop van het duel met Excelsior door ESPN werd gevraagd naar zijn toekomst als trainer van ADO, barstte de geboren Rotterdammer in tranen uit. "Dat raakt je", werd er geconcludeerd. "Ja, dat raakt me", snikte Franken, waarop hij het interview staakte. De interim-trainer neemt sinds het enigszins verrassende ontslag van Ruud Brood in maart tijdelijk de honneurs waar bij ADO. De Haagse club zou Franken echter sowieso aan de kant willen schuiven, omdat er behoefte is aan een duidelijke koers en iemand die 'de vele emoties beter kan beteugelen'. Dirk Kuijt zou volgens De Telegraaf de belangrijkste kandidaat zijn om de trainersvacature in het Cars Jeans Stadion in te vullen.