Franse overheid lijnrecht tegenover Liverpool: club wil ‘sorry’ horen

Dinsdag, 31 mei 2022 om 07:08 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:10

Liverpool is allesbehalve content met de uitspraken van Amélie Oudéa-Castéra over de onrust rondom de Champions League-finale in Parijs. De kersverse Franse Minister van Sport veroordeelde de verliezend finalist scherp over het onvoldoende monitoren van zijn fans en concludeerde dat Liverpool zelf grotendeels debet was aan de onstane chaos rondom het Stade de France. The Reds hebben in de persoon van co-eigenaar Tom Werner zelfs al een schriftelijke eis tot excuses verstuurd, meldt CEO Billy Hogan op de clubkanalen.

De aftrap van de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid (0-1) werd zaterdagavond met 36 minuten uitgesteld vanwege vele Liverpool-supporters die het stadion probeerden binnen te dringen met neppe kaartjes. Er ontstond een chaotische situatie, waarbij fans die wél over een geldig ticket beschikten het Stade de France niet werden binnengelaten en zelfs bestookt werden met traangas. Oudéa-Castéra legde de schuld allereerst bij liverpool.. "Real Madrid hield toezicht hoe de supporters met bussen van het vliegveld naar het stadion gingen. Dat staat in schril contrast met hoe Liverpool het heeft gedaan."

NOW - Chaotic scenes in Paris: Champions League final kick-off delayed. Police clash with fans trying to get into the stadium.pic.twitter.com/vpdEs2g3RG — Disclose.tv (@disclosetv) May 28, 2022

Daarop moest ook de UEFA het ontgelden, die Liverpool volgens de minister had moeten opdragen enkel digitale tickets te verkopen. "Dat had gezorgd voor onvervalsbaarheid. Liverpool had vezocht dat er geen gebruik werd gemaakt van de mobiele applicatie. De UEFA accepteerde dat en creëerde op die manier een circuit van papieren tickets, dat voor een overschot zorgde." Oudéa-Castéra kreeg bijval van collega-minister Gérald Darmanin; ook Liverpool-verdediger Andy Robertson en analist Gary Lineker waren vernietigend over de organisatie rondom de finale van het miljardenbal.

De UEFA begon daarop een onafhankelijk onderzoek naar de chaos van zaterdagavond; Liverpool vind dat de club geen enkele schuld toekomt. Daar Werner al een boze brief stuurde naar Oudéa-Castéra, reageert ook CEO Hogan verontwaardigd op de woorden van de Franse bestuurder. "We zijn enorm verrast dat iemand in die positie op zo'n moment zulke uitspraken doen. Er is nog geen onafhankelijk onderzoek gedaan om alle feiten vast te stellen. Dus om nu zulke opmerkingen te maken is compleet ongepast." Hogan wil er dan ook alles aan te doen om de waarheid boven water te halen. "Ik heb gehoord van sommige mensen dat iets wat de beste avond van hun leven had moeten zijn, de ergste is geworden. Dat is ongelooflijk droevig. Ons doel is om te verzekeren dat de juiste stappen worden genomen om zeker te zijn dat zoiets nooit weer gebeurt."

??? "Somebody told one of my mates he's got a fake ticket..."#LFC Andy Robertson says the Champions League final was 'not well organised' ?? pic.twitter.com/oIalnkN9Rf — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 29, 2022