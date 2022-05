‘Ik kreeg in de auto een appje van Louis van Gaal of ik kon FaceTimen’

Maandag, 30 mei 2022 om 23:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:40

Voor Jerdy Schouten is zijn plek in de selectie van het Nederlands elftal een hele welkome verrassing. De 25-jarige middenvelder van Bologna sloot maandag in Zeist voor het allereerst aan bij het nationale team en verscheen vlak voor zijn eerste Oranje-training voor de camera bij OnsOranje. "Het is een onbeschrijfelijk gevoel. Ik ben enorm trots en blij om hier te zijn", aldus Schouten.

Schouten legt uit hoe het nieuws over zijn uitverkiezing vorige week tot hem kwam. "Ik zat in de auto op weg terug naar Nederland toen ik het hoorde. Ik kreeg een appje van de bondscoach of ik zou kunnen bellen of FaceTimen. Toen dacht ik: oh, wat gaat het worden? Toen was ik natuurlijk al redelijk gespannen. We hebben gelijk gesproken in de auto, toen kreeg ik het te horen."

Op dat moment moest Schouten het nieuws van Louis van Gaal nog voor zich houden. "Het liefst wil je het van de daken schreeuwen, maar dat gaat niet." Schouten kan geen specifiek onderdeel noemen van Oranje waar hij het meest naar uitkijkt. "Ik kijk naar alles uit, er is niks dat me niet gaaf lijkt." Schouten hoopt als vanzelfsprekend op zijn debuut. "Ik ben hier niet voor de gezelligheid. Ik wil graag laten zien wat ik. Ik ben van plan om dat te doen."

Van Gaal legde maandag op de persconferentie uit dat Schouten al langdurig op de zogeheten schaduwlijst staat en na het afvallen van de geblesseerde Jordy Clasie een uitnodiging kreeg. "Ik vind eigenlijk dat ik dat niet zo moet vertellen, ik vind het niet respectvol naar Schouten toe", zei Van Gaal er meteen achteraan. "Hij speelt gewoon een heel goed seizoen bij Bologna. Al die spelers houden we écht in de gaten, ook andere spelers." Schouten maakte drie jaar geleden de verrassende overstap naar Bologna, dat meer dan twee miljoen euro overmaakte aan Excelsior. Sindsdien speelde de controlerende middenvelder 73 wedstrijden voor de Italianen.