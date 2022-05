Johan Derksen pleit voor schorsing van tien jaar na ‘schandalige affaire’

Maandag, 30 mei 2022 om 23:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:25

Johan Derksen vindt dat de UEFA minstens tien jaar geen evenementen meer moet organiseren in Parijs. De analist van Vandaag Inside pleit voor een langdurige schorsing, nadat de organisatie van de finale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid (0-1) aan alle kanten tekortschoot.

De UEFA maakte maandag bekend een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de ongeregeldheden in Parijs, waar talloze supporters zonder ticket het stadion konden betreden. Ook werden fans mét een geldig toegangsbewijs geweigerd. "Ik vind: de UEFA moet Parijs gewoon tien jaar schorsen, geen evenementen meer, want dit is een schandalige affaire geworden", aldus Derksen. "Die politie ging er niet goed mee om. Er zijn mensen die daar voor krom hebben gelegen, voor hebben gespaard, het zijn peperdure reizen. Dit kan gewoon niet."

Andy Robertson vertelde na afloop dat een vriend van hem mét geldig ticket (dat de linksback van Liverpool zelf via de club had gekregen) werd geweigerd. "Je kon er wel in, maar dan moest je naast een geldig kaartje 100 euro betalen, dan lieten die stewards je binnen", vertelt Valentijn Driessen bizar genoeg. "Dat was na die bestorming waardoor heel veel mensen zonder kaartjes naar binnen kwamen." Jan van Halst en Youri Mulder waren samen bij de finale en zagen dat het niet de Liverpool-supporters waren die dat deden. "Dat hoorde je overal, maar wij zagen vooral locals en niemand met een rood shirt aan dat doen", aldus Mulder bij Rondo.

Enkele dagen eerder verliep de Conference League-finale tussen AS Roma en Feyenoord (1-0) in het Albanese Tirana nog vlekkeloos. "Bij Feyenoord gingen er ook heel veel mee zonder kaartjes", vervolgt Driessen bij Vandaag Inside. "Dan kun je proberen om binnen te komen, maar in Albanië lukte dat echt niet. Daar stond gewoon een politiemacht, daar werd je eng van. Maar hier kon het blijkbaar wel."