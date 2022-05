Ajax is serieus over Koopmeiners; Gravenberch dinsdag medisch gekeurd

Maandag, 30 mei 2022 om 22:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:57

De interesse van Ajax in Teun Koopmeiners is serieus, zo benadrukt Mike Verweij van De Telegraaf. De journalist bracht in de ochtendeditie van de krant al het nieuws over de 24-jarige middenvelder van Atalanta en stelt in de podcast Kick-off dat hij op de lijst met serieuze opties staat. Ondertussen wordt Ryan Gravenberch dinsdag medisch gekeurd door Bayern München, voegt Verweij toe.

Ajax kan door het vertrek van Gravenberch een nieuwe linkermiddenvelder gebruiken. De belangstelling voor Koopmeiners, die afgelopen zomer voor 14,5 miljoen euro naar Atalanta trok, is niet van vandaag of gisteren. "Koopmeiners was bij Marc Overmars al in beeld op het moment dat hij nog bij AZ speelde", weet Verweij. "Er is destijds ook gesproken tussen Overmars en Koopmeiners. Ajax ziet in hem een goede toevoeging op het middenveld."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nu blaast Ajax die interesse nieuw leven in. "Er is kenbaar gemaakt dat hij op de lijst staat bij Ajax. Niet op de lijst van een mannetje van vijftig die ze altijd hanteren, maar echt op de shortlist." De vraag is of Koopmeiners betaalbaar is voor de Amsterdammers. De vijfvoudig Oranje-international kende in Bergamo een ijzersterk debuutseizoen en ontpopte zich direct tot onbetwiste basisspeler. In 43 optredens kwam hij tot 4 goals en 4 assists.

Afgelopen woensdag kwam de transfer van Gravenberch naar Duitsland al rond. Der Rekordmeister betaalt een vaste transfersom van 19 miljoen euro en maximaal 5,5 miljoen euro aan bonussen, wist De Telegraaf. Gravenberch tekent een contract voor vijf seizoenen en gaat tien miljoen euro bruto per jaar opstrijken. De overgang van het jeugdproduct van Ajax hing al langer in de lucht, maar Bayern hikte tegen de vraagprijs van de Amsterdammers aan. De landskampioen van Duitsland deed water bij de wijn gedaan om de overgang af te ronden.