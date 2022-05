‘Eto'o zei: ‘Het interesseert me niets of mijn kind sterft, laat me met rust’’

Maandag, 30 mei 2022 om 21:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:25

Samuel Eto'o wil helemaal niets te maken hebben met zijn dochter Erika en weigert elke toenaderingspoging. Adileusa Dee Dee do Rosario, de moeder van Erika, zoekt de Spaanse pers om de noodklok te luiden over de 41-jarige voormalig spits van Barcelona en Internazionale, die weigert om de alimentatie voor zijn ex-vrouw en zijn dochter te betalen. "De laatste keer zei Samuel: 'Het interesseert me niets als mijn kind en haar moeder sterven, laat me met rust'", aldus Adileusa tegenover La Vanguardia.

Eto'o heeft zich vanaf de geboorte van zijn dochter Erika Eto'o do Rosario in 1999 geen seconde bekommerd om het meisje. Haar moeder Adileusa is zo woedend over het gedrag van de oud-topvoetballer dat ze de Spaanse pers alle details geeft. "Samuel heeft haar nooit iets gegeven, zelfs geen lolly, absoluut niets, ook niet na een rechterlijke uitspraak. Erika is opgegroeid zonder vader en vindt het verschrikkelijk dat hij haar nooit de kans heeft gegeven om haar te ontmoeten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zelfs toen het leven van de jonge Erika op het spel stond, was Eto'o niet bereid om te helpen, zegt Adileusa. Als voorbeeld geeft de moeder een medische noodsituatie die ontstond toen Erika pas drie jaar oud was. Artsen hadden de medische geschiedenis nodig van beide ouders, maar Eto'o ging niet in op het verzoek. "Hij liet weten dat het hem niets interesseerde als de moeder en zijn kind zouden sterven. 'Laat me met rust', was het enige dat hij zei. Ik was er helemaal kapot van", aldus Adileusa. Het meisje onderging een zware ingreep, waarbij een nier werd weggehaald.

De Spaanse rechter oordeelde al lange tijd geleden dat Eto'o maandelijks 1.400 euro aan alimentatie moet betalen aan de vrouw. De Kameroener, die woonachtig is in Qatar, betaalde echter nog geen euro, waardoor de betalingsachterstand is opgelopen tot 40.000 euro. De zaak staat niet op zich, want ook de alimentatie voor twee andere kinderen betaalt hij niet of nauwelijks. Zo werd hij in 2019 en 2020 voor de rechter gedaagd door de moeder van zijn dochter Annie, die hij 10.000 euro per maand moet betalen. In 2018 stapte María Ángeles Pineda, de moeder van een van zijn andere kinderen, naar de rechter om een betaling van 16.400 euro af te dwingen.