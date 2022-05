PSV gaat all-in met jaarsalaris van meer dan drie miljoen euro

Maandag, 30 mei 2022 om 19:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:25

PSV heeft er veel voor over om Cody Gakpo een extra jaar in Eindhoven te houden, zo bevestigt technisch directeur John de Jong nogmaals. Volgens Voetbal International kan de 22-jarige linksbuiten zijn salaris opwaarderen naar meer dan drie miljoen euro bruto per jaar. Daarmee zou Gakpo het jaarloon van grootverdiener Mario Götze evenaren. Laatstgenoemde gaat waarschijnlijk vertrekken, bevestigt De Jong tegenover de NOS.

Gakpo ligt al tot medio 2026 vast in het Philips Stadion, maar kan in ruil voor nóg een jaar extra de bestbetaalde speler van de club worden. De aanvoerder van PSV denkt diep na over een langer verblijf, nu met name Arsenal zich zeer nadrukkelijk heeft gemeld. "Wij willen graag dat Cody hier volgend seizoen nog speelt", aldus De Jong. "Ik denk zeker dat hij hier nog door kan groeien. Als hij nog een jaar blijft, is dat alleen maar beter voor de club. Daar zetten wij wel op in."

PSV laat de beslissing van Gakpo niet op de slotdag van de transferwindow aankomen. "Het zal niet tot 1 september duren met Cody. Ik denk dat hij dat zelf ook niet wil. Begin augustus, dan moet wel het een en ander duidelijk zijn", verwacht De Jong. De oud-middenvelder wil de spelersgroep dolgraag bij elkaar houden, maar de situatie van Götze is anders dan die van Gakpo. Götze kwam twee jaar geleden op voorspraak van Roger Schmidt naar PSV en liet een gelimiteerde transfersom opnemen in zijn nieuwste verbintenis. De Jong benadrukt in gesprek met de NOS dat PSV 'niet de hoofdprijs' hoeft te verwachten. "En hij staat open voor een avontuur, afwachten dus."

Het is volgens de nieuwsomroep aannemelijk dat Schmidt bij zijn nieuwe club Benfica aan Götze zal gaan trekken. De Jong had Schmidt eigenlijk in Eindhoven willen houden, maar de Duitser vertrok op eigen initiatief. "Hij is een heel prettig persoon, een winnaar en goed om mee samen te werken. Als je kijkt bij zijn start, waar hij begonnen is, toen zaten we in een sportief moeilijke periode. Als je dan ziet waar we nu staan, dan is er zeker een opwaartse lijn."