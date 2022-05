Voor Lionel Messi bestaat geen twijfel wie de beste speler ter wereld is

Lionel Messi geeft tekst en uitleg over zijn eerste jaar in dienst van Paris Saint-Germain. Na een stroeve start en moeite met de kritische benadering van het publiek, heeft hij nu meer zijn draai gevonden. De Argentijn moest naar eigen zeggen enorm wennen aan zijn nieuwe Franse omgeving, mede doordat hij eigenlijk niet wilde vertrekken bij Barcelona. Messi weet dat hij niet meer de beste speler op aarde is. "Dat is Karim Benzema, daar bestaat geen twijfel over", aldus Messi in gesprek met TyC Sports. "Hij is dit jaar spectaculair goed, zoveel is duidelijk."

Zelf moest Messi dit seizoen wennen. "Ik ben een leven lang op dezelfde plek geweest’’, geeft de Argentijn aan. “Ik wilde niet weg, stelde het nooit voor en voelde me heel goed in Barcelona. Plannen om dat te veranderen had ik nooit. Ik had alles in Barcelona. Als mens en als voetballer.” Toch was dit niet de enige reden waarom zijn start bij PSG stroef te noemen was. ‘’Plots moest ik wennen aan een andere manier van spelen. Mijn hele leven deed ik het via één filosofie. Ik kende alles uit mijn hoofd. Dit was ineens allemaal nieuw. Ik kwam ook nog laat bij de club, kreeg een blessure en last van een coronabesmetting. Uiteindelijk lukte het me niet eens om drie of vier wedstrijden achter elkaar te spelen.’’

Daarnaast werd Messi zeer kritisch bekeken door het publiek in Parijs. Soms zelfs met een fluitconcert vanaf de tribunes tot gevolg. “Dat fluiten is ook nieuw voor mij. Bij Barcelona kende ik dat helemaal niet. Het is begrijpelijk dat je gaat fluiten als we met ons team en onze spelers nog een keer op zo’n manier worden uitgeschakeld in de Champions League’’, refereert Messi aan het verloren tweeluik met Real Madrid. ’Uiteindelijk, maakt het niet uit of ik het er nou wel of niet mee eens ben dat Neymar en ik werden uitgefloten. Het is nu voorbij.”

Messi denkt er echter niet aan om komend seizoen de handdoek in de ring te gooien. Nu hij de taal meer machtig is, geacclimatiseerd is in Parijs en in de kleedkamer van PSG, is hij uit op sportieve revanche. “Dit jaar wordt alles anders. Ik ben al voorbereid op wat komen gaat. Ik wil niet het gevoel krijgen dat ik van club ben geswitcht en het uiteindelijk niet heeft gewerkt. Ik kan het komend seizoen ombuigen, komend seizoen wordt alles anders."