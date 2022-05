KNVB stelt officieel onderzoek in rondom misstanden ADO Den Haag

Maandag, 30 mei 2022 om 18:55 • Laatste update: 19:08

De KNVB gaat onafhankelijk onderzoek doen naar de misstanden in het stadion van ADO Den Haag. De voetbalbond hoopt zo een goed beeld te krijgen van wat er is misgegaan tijdens en na de promotiewedstrijd tegen Excelsior. ADO gaf een 3-0 voorsprong weg en verloor het returnduel uiteindelijk met 7-8 na strafschoppen. Na het mislopen van de promotie bestormden ADO-supporters het veld en werd er een confrontatie met de Excelsior-fans in het uitvak gezocht.

De aanklager bekijkt of ADO Den Haag iets te verwijten valt en of de rellen eventueel waren te voorkomen. Tijdens de wedstrijd kwamen aanhangers van de thuisclub het veld op en gooiden vuurwerk en andere voorwerpen richting het uitvak met Excelsior supporters. Ook buiten het stadion ontstonden er rellen. De KNVB heeft volgens een woordvoerder reeds contact met ADO gezocht over het opsporen van de relschoppers.

Ook ADO zelf wil de relschoppers hard aanpakken en schaamt zich voor de gang van zaken in het Cars Jeans Stadion. “Namens ADO Den Haag bieden wij de supporters die zich niet veilig hebben gevoeld in en om het stadion, en met name de supporters, spelers en staf van Excelsior, onze welgemeende excuses aan”, schrijft de club maandag in een statement. “Het is te gênant voor woorden. Alle camerabeelden binnen en buiten het stadion analyseren we. We willen niet op de zaken vooruitlopen, maar langdurige stadionverboden maken onderdeel uit van de maatregelen.”

Voor het betreden van een veld kan de KNVB een landelijk stadionverbod van zestig maanden opleggen, naast een geldboete van 450 euro. De hoogte van het stadionverbod kan nog oplopen. Dit is wanneer een veldbetreder zich ook schuldig maakt aan vernielingen, openlijke geweldpleging of het in gevaar brengen van anderen.