Heerenveen in gesprek om smaakmaker langer aan zich te binden

Maandag, 30 mei 2022 om 18:30 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 18:32

SC Heerenveen heeft mogelijk nog een seizoen lang de beschikking over Sydney van Hooijdonk. De voormalig spits van NAC Breda werd afgelopen seizoen gehuurd van Bologna, dat momenteel in gesprek is met Ferry de Haan, technisch directeur van de Friese club, om te praten over een verlenging van de huurconstructie. Van Hooijdonk zelf liet vorige week doorschemeren niet onwelwillend tegenover een langer verblijf in Friesland te staan.

Van Hooijdonk maakte in januari van dit jaar de tijdelijke overstap vanuit Italië naar Nederland, waar hij in de tweede seizoenshelft van grote waarde was voor Heerenveen. In veertien officiële wedstrijden was de 22-jarige spits goed voor 7 doelpunten en 1 assist. Heerenveen is dan ook zeer tevreden met de prestaties van Van Hooijdonk, en hoopt hem nog een seizoen langer van Bologna te huren. Technisch directeur Ferry de Haan is volgens de Leeuwarder Courant in gesprek met de Italiaanse club om de huurconstructie met een jaar te verlengen.

Begin april liet Van Hooijdonk al weten dat een langer verblijf voor hem in Heerenveen zeker een optie is. “Ik heb er weleens over nagedacht”, zei de zoon van Pierre van Hooijdonk half april in gesprek met het oudste dagblad van Nederland. “Die keuze ligt niet alleen bij mij. Bologna, de nieuwe trainer (Kees van Wonderen, red.) en Heerenveen moeten daar ook iets van vinden. Maar ik zie het best zitten, ja. Ik heb het naar mijn zin bij deze club. We hebben een leuke groep en trainer, ik woon relatief dicht bij mijn familie en voetbal wekelijks in de eredivisie. Ik sluit het zeker niet uit”, zo somde Van Hooijdonk redenen op om voor een langer verblijf in Nederland te kiezen.

Afgelopen woensdag liet Van Hooijdonk weten dat hij een langer verblijf bij Heerenveen absoluut niet als straf zou zien, maar gaf hij daarbij wel aan nog steeds hoop te hebben op succes in Bologna. “Ik ga na het seizoen gelijk met Bologna praten. Ik ga ervan uit dat ik de voorbereiding daar doe en dan zie ik wel. Als ik bij Bologna voor mijn kans kan gaan, doe ik dat. Ik wil daar slagen. Maar als ze zeggen: 'we vinden het goed dat je nog een jaar naar Heerenveen gaat', dan doe ik dat ook met alle liefde.” Van Hooijdonk verruilde in 2021 NAC Breda voor Bologna. In Italië wist hij nog niet te overtuigen met vijf officiële wedstrijden achter zijn naam, waarin de talentvolle aanvaller geen één keer tot scoren wist te komen.