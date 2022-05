Maduro ziet rentree bij Ajax zitten: ‘Hij zou uitstekend bij hun spel passen’

Maandag, 30 mei 2022 om 17:57 • Laatste update: 18:01

Luis Suárez past met zijn manier van voetballen uitstekend bij het spel van Ajax, zo is Hedwiges Maduro van mening. De 35-jarige aanvaller neemt na twee seizoenen afscheid als speler van Atlético de Madrid Suárez is vanwege zijn transfervrije status een gewilde speler en werd in het verleden al veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax.

Maduro wordt door RTL Nieuws gevraagd wat hij zou vinden van een hereniging met Ajax. “Suárez is een spits die graag op de helft van de tegenstander speelt. Suárez zou dan vaak in het zestienmetergebied van de tegenstander opduiken. Dat is zijn natuurlijke habitat. Ik denk dat het voetbal van Ajax hem daarom beter ligt dan het countervoetbal wat hij speelde bij Atlético”, aldus Maduro.

Maduro speelde tussen 2007 en 2008 een klein half jaar bij Ajax met Suárez samen. De assistent-trainer van Almere City is terugdenkend aan de tijd dat de twee beiden onder contact stonden bij Ajax, vol lof over de spits. “Suárez gaf altijd 110 procent op de trainingen. Een echte killer die altijd doelpunten wil maken en vaak doorloopt op de keeper in de hoop dat hij een foutje maakt.”

Met het vertrek bij Atlético Madrid is het de vraag waar Suárez zijn carrière de komende zomer gaat vervolgen. Bij het radioprogramma El Larguero ging de 132-voudig Uruguyaans international onlangs dieper in op zijn toekomst. “Het is nu rustig afwachten tot de kinderen klaar zijn met school en daarna neem ik de best mogelijke beslissing”, zo luidde het antwoord.

Op de vraag waar Suárez zichzelf komend seizoen ziet spelen, reageerde hij ontkennend. “Geloof me, ik heb nog niet besloten waar ik volgend seizoen ga spelen. Ik heb veel aanbiedingen en telefoontjes gekregen. Ik luister naar iedereen en ik sluit voor niemand de deur." Toch ziet de voormalig Ajacied een transfer naar Qatar, de Verenigde Staten of China niet zitten. “Dat zit niet in niet mijn hoofd. Ik denk niet aan het geld. Ik wil spelen op een hoog niveau in aanloop naar het WK, dat kan het beste in Europa. Ik krijg veel telefoontjes uit Mexico, Brazilië, Argentinië…, maar mijn focus ligt vooral op Europa."